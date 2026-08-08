Así queda la parrilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP

Jorge Martín ejerció de líder del Mundial de MotoGP con una brillante pole conseguida en el último suspiro. El madrileño echó el resto en el tramo final y pintando de rojo todos los parciales firmó récord absoluto de la pista (01:56.160). Segundo fue Raúl Fernández, con Ai Ogura en la tercera plaza para colocar tres Aprilia en la primera fila de parrilla por segunda vez esta temporada. El cuarto en liza, Marco Bezzecchi, finalizó en la quinta plaza. Tan solo Fabio Di Giannantonio, cuarto clasificado, consiguió romper la hegemonía de la casa de Noale en la sesión.

Marc Márquez cerró la sesión en la sexta plaza, por delante de su hermano Àlex. Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Iker Lecuona cerraron el Top-10.

Lecuona da la sorpresa

La Q1 arrancó sin claros favoritos, más allá de un Pecco Bagnaia que, aún en proceso de recuperación de la operación del síndrome compartimental, no acaba de encontrar la fuerza necesaria. El italiano marcó la pauta en la primera vuelta lanzada pero Diogo Moreira, situado a su rueda, se colocó al frente,s eguido por un sorprendente Morbidelli. Ambos se mantuvieron en esos puestos de privilegio que solo puso en peligro Iker Lecuona. El sustituto de Fermín Aldeguer dio la sorpresa y consiguió el billete a Q2 junto a un Morbidelli que fijó el mejor tiempo de esa tanda (1:57.173).

En Q2 no hubo tregua. La primera vuelta lanzada fue ya una declaración de intenciones, con Àlex Márquez comandando un grupo que bajó ya a los 56 en el primer intento. Sin un dominador claro, la primera plaza iba viendo como iban pasando diferentes pilotos, sin que ninguno pudiera mantenerse ahí demasiado tiempo. Antes del primer parón, era Marc Márquez el que, con un gran último parcial, se ponía primero con un 1:56.527.

Con una estrategia cambiada, mientras Marc llegaba a su garaje, Bezzecchi regresaba ya a pista para marcar un crono mejor que tampoco pudo mantener demasiado. Raúl Fernández llegaba lanzado y marcaba récord del circuito con 1.56.181, un registro que parecía difícil de batir. Aunque aún faltaba el último golpe de efecto.

Jorge Martín, que había pasado desapercibido, iba marcando uno a uno todos los parciales en rojo para poner llevarse la pole por segunda vez esta temporada, después de conseguirlo en Assen. El madrileño firmó un estratosférico 01:56.160, 21 milésimas mejor que Raúl Fernández. El del TrackHouse tuvo que conformarse con la segunda plaza, por delante de su compañero, Ai Ogura, que cerró el Top-3.