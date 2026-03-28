MotoGP
Así queda la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP
Fabio Di Giannantonio se llevó la segunda 'pole' de la temporada y Marco Bezzecchi y Pedro Acosta le acompañarán en primera línea; Marc Márquez saldrá sexto
Marc Márquez no pudo conseguir su novena 'pole' en el Circuito De Las Américas, tercera parada del mundial 2026 de MotoGP. El piloto catalán tendrá que remar en uno de sus circuitos 'fetiche' al partir desde la sexta plaza de la parrilla tanto en la carrera al Sprint como en la larga del domingo. El mejor crono se lo llevó Fabio Di Giannantonio con un tiempazo de 2:00.13, y Marco Bezzecchi y Pedro Acosta completarán la primera línea de parrilla.
El piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team estableció un nuevo récord absoluto de la pista texana al rodar en 2:00.136, que era más de siete décimas de segundo más rápido que el anterior récord, que mantenía Maverick Viñales desde el curso 2024. Por aquel entonces, el piloto de Roses marcó un giro en un tiempo de 2:00.864, entonces al manillar de la Aprilia RS-GP. Precisamente, 'Mack' no disputará este fin de semana en COTA debido a la lesión que arrastra en el hombro izquierdo desde el GP de Alemania del pasado curso.
En cuanto a la primera línea de la parrilla, la completaron Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, dos de los hombres fuertes del inico de campeonato, con una segunda línea formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que parece que ha vuelto a encontrar las sensaciones sobre la GP26 y una sorprendente quinta plaza de Joan Mir. Marc Márquez partirá desde la sexta plaza.
Jorge Martín, que ya estuvo en el podio en Brasil la pasada semana, saldrá septimo en un trazado muy exigente y físico, que parece que está pasando factura a su recuperación de lesión de clavícula. Aún así, buen resultado para el madrileño que partirá desde la tercera fila, con Álex Márquez justo tras él.
La parrilla para el GP de Estados Unidos
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 02:00.136
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
- Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
- Joan Mir (Honda HRC Castrol)
- Marc Márquez (Ducati Lenovo)
- Jorge Martín (Aprilia Racing)
- Álex Márquez (Gresini Racing)
- Luca Marini (Honda HRC Castrol)
- Fermín Aldeguer (Gresini Racing)
- Ai Ogura (Trackhouse)
- Enea Bastianini (KTM Tech3)
- Raúl Fernández (Trackhouse)
- Diogo Moreira (Pro Honda LCR)
- Johann Zarco (Castrol Honda LCR)
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
- Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha)
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)
- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)
- Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
- Álex Rins (Monster Energy Yamaha)
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