Así queda la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP

Marc Márquez no pudo conseguir su novena 'pole' en el Circuito De Las Américas, tercera parada del mundial 2026 de MotoGP. El piloto catalán tendrá que remar en uno de sus circuitos 'fetiche' al partir desde la sexta plaza de la parrilla tanto en la carrera al Sprint como en la larga del domingo. El mejor crono se lo llevó Fabio Di Giannantonio con un tiempazo de 2:00.13, y Marco Bezzecchi y Pedro Acosta completarán la primera línea de parrilla.

El piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team estableció un nuevo récord absoluto de la pista texana al rodar en 2:00.136, que era más de siete décimas de segundo más rápido que el anterior récord, que mantenía Maverick Viñales desde el curso 2024. Por aquel entonces, el piloto de Roses marcó un giro en un tiempo de 2:00.864, entonces al manillar de la Aprilia RS-GP. Precisamente, 'Mack' no disputará este fin de semana en COTA debido a la lesión que arrastra en el hombro izquierdo desde el GP de Alemania del pasado curso.

En cuanto a la primera línea de la parrilla, la completaron Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, dos de los hombres fuertes del inico de campeonato, con una segunda línea formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que parece que ha vuelto a encontrar las sensaciones sobre la GP26 y una sorprendente quinta plaza de Joan Mir. Marc Márquez partirá desde la sexta plaza.

Jorge Martín, que ya estuvo en el podio en Brasil la pasada semana, saldrá septimo en un trazado muy exigente y físico, que parece que está pasando factura a su recuperación de lesión de clavícula. Aún así, buen resultado para el madrileño que partirá desde la tercera fila, con Álex Márquez justo tras él.