Así queda la parrilla para el Gran Premio de Brasil de MotoGP

Fabio Di Giannantonio saldrá desde la pole en la vuelta del Mundial de MotoGP a Brasil. El piloto italiano del Pertamina Enduro VR46 dio la sorpresa en la clasificación y se hizo con el mejor crono viniendo como mejor clasificado de la Q1. A su lado partirá el poleman de Tailandia, Marco Bezzecchi, con Marc Márquez en la tercera posición.

La Q1 se disputó sin contratiempos y con Diogo Moreira levantando al público local de sus asientos al marcar el mejor crono en los primeros compases. Poco le duró la alegría al brasileño que fue superado por Joan Mir y no consiguió finalmente el objetivo de pasar ronda. Las dos posiciones fueron para Marco Bezzecchi y Fabio DiGiannantonio, mientras que las tres KTM en liza en la sesión se quedaron cerrando el grupo.

En la Q2, DiGiannantonio marcó un 1:17.410 que fue suficiente para mantenerse en lo más alto de la tabla, pese a irse al suelo en el tramo final, para sumar la segunda pole de su carrera en MotoGP. El otro representante de la Q1, Bezzecchi, consiguió casi a la vez el segundo mejor tiempo, mientras que Marc Márquez se caía en la curva cuatro que ha provocado tantas caídas en la jornada, y se veía obligado a jugarse todo en el tramo final.

El de Cervera fue finalmente tercero, con su compañero Pecco Bagnaia undécimo, después de irse también al suelo. La otra sorpresa de la sesión fue para un Fabio Quartararo que se sacó una gran vuelta de la manga y pese a fallar en el último parcial, consiguió ser cuarto.