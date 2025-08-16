Así queda la parrilla del Gran Premio de Austria de MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi conquistó una sorprendente pole -la primera desde 2023- con su Aprilia en el Gran Premio de Austria, donde estará acompañado en primera fila por el catalán Álex Márquez y el italiano Pecco Bagnaia.

Para Bezzecchi es la quinta 'pole position' que consigue en la categoría de MotoGP, por delante de Alex Márquez, que deberá cumplir una 'long lap' de sanción en la carrera, y de Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Caída de Marc

En la segunda línea del Red Bull Ring estará Marc Márquez, que sufrió una caída en los últimos instantes de la Q2 que le impidió pelear por la primera posición. El de Cervera saldrá cuarto, por delante de Enea Bastianini, otro piloto que llegó también a la Q2 desde la Q1, y de Fermín Aldeguer, sexto.

En los entrenamientos previos a la clasificación oficial, Marc volvió a dejar claro cuáles son sus intenciones en la cita austríaca al marcar el mejor tiempo ya a las primeras de cambio, mientras que su rival más directo del primer día, Pedro Acosta, se iba por los suelos en la curva uno.

De la Q1 a la 'pole'

Marco Bezzecchi no tuvo una buena sesión práctica y se vio obligado a pasar por la Q1, consiguiendo el pase con el segundo mejor tiempo por detrás de Enea Bastianini. El español Jorge Martín, que acabó cuarto, superado 'in extremis' por Luca Marini, no pudo lograr el pase a la segunda clasificación. En Q2, se colocó en primera posición con un tiempo de 1'28.060, y Álex Márquez segundo a +0.016 del piloto italiano.

En tercera posición estará Pecco Bagnaia, dejando fuera del podio a Marc Márquez. El piloto de Ducati, en un buen intento para arrebatarle el crono a Bezzecchi, acabó cayendo al suelo al pisar la grava, dejándoselo todo a una sola oportunidad con la moto bastante tocada tras la caída.

El de Cervera lo apostó todo a la última vuelta, pero ya no pudo mejorar en una sesión en la que Pedro Acosta venía con tiempo de 'pole', aunque un error en el último sector le impidió escalar posiciones en la parrilla. Saldrá séptimo compartiendo tercera línea con Franco Morbidelli y Raúl Fernández, mientras que Joan Mir, Brad Binder y Johann Zarco saldrán desde la cuarta.