Así queda la parrilla del Gran Premio de Alemania de MotoGP

Marc Márquez, con una vuelta casi perfecta, se hizo con la pole del Gran Premio de Alemania 2026, su novena en este trazado, la tercera de la temporada tras Jerez y Balaton. El piloto de Cervera optó por una estrategia poco habitual, cambiando de moto en cada una de las tandas, y en la tercer intento, rompió todos los registros con récord absoluto del trazado.

El catalán hizo un 1:19.041 que mejoraba la anterior mejor marca, el 1:19.071, conseguido por Fabio Di Giannantonio en 2025. El italiano marcó en los primeros compases de la sesión la referencia a seguir, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto. En la segunda plaza se colocó por sorpresa Àlex Márquez (1:19.102), que incluso llegó a liderar la tabla de tiempos durante algunos minutos. Los tres conformarán la primera fila de parrilla.

Pole de Marc / MotoGP

En la segunda compartirán protagonismo los dos pilotos del TrackHouse. Raúl Fernández se mostró fuerte durante los primeros compases y también lideró la tabla de tiempos, aunque no pudo mejorar en el tramo final y tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Por detrás quedó situado su compañero, Ai Ogura, con Fabio Quartararo en la sexta plaza. El francés llegaba desde la Q1 donde consiguió el segundo mejor registro, por detrás de Pecco Bagnaia. Al italiano no le sirvió el empuje de esa primera ronda y acabó firmando el undécimo mejor crono de la Q2.

En la séptima posición se clasificó Franco Morbidelli aunque el del VR46 partirá el domingo desde la décima plaza tras recibir una sanción de tres posiciones por una acción antirreglamentaria durante la sesiones del viernes, por lo que pasará a la décima posición. Los grandes beneficiados hubieran sido los dos pilotos de fábrica de Aprilia, que clasificaron inmediatamente después, pero Marco Bezzecchi, que habia sido octavo, no podrá seguir en competición tras sufrir otra grave caída cuando apenas se habían disputado unos minutos. Su compañero y líder del Mundial, Jorge Martín, finalizó noveno, por delante de Pedro Acosta, que fue décimo, aunque también gana posición por la sanción a Morbidelli.