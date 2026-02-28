Así queda la parrilla del GP de Tailandia de MotoGP con Marc Márquez y Pedro Acosta

Con la pole ya decidida y la primera carrera al Sprint del curso 'finiquitada', la atención se centra ahora en la carrera de este domingo, que arrancará a las 09:00 (hora española) en el Circuito Internacional de Chang (Buriram, Tailandia). Si bien Pedro Acosta y Marc Márquez son dos firmes candidatos a la victoria tras la épica batalla que protagonizaron el sábado, tampoco hay que descartar al 'poleman' Marco Bezzecchi, que se encuentra en muy buena forma pese a la caída en la carrera corta.

De esta manera, la posición en parrilla será clave una vez más para los pilotos de MotoGP de cara a la carrera que más puntos reparte a lo largo del fin de semana. La plaza de privilegio la ocupa 'Bezz', que se mostró de lo más contundente durante la Q2 del sábado. El piloto italiano, que ya había liderado prácticamente todo el fin de semana, se sacó de bajo la manga un registro de 01:28.652, dejando a Marc Márquez a 0.035, por lo que el catalán partirá segundo. Eso sí, el piloto de Aprilia se quedó lejos del récord de pista que batió el viernes, durante la Practica (01:28.526).

En general, la búsqueda del 'time attack' fue más que fructífera para los pilotos de Aprilia. Raúl Fernández, en el equipo satélite de la marca de Noale, el Trackhouse, se hizo con la tercera plaza, la misma que consolidó en la carrera al Sprint. Por su parte, Jorge Martín también se mostró de lo más competitivo metiendo la RS-GP26 en la quinta plaza. Dentro del 'Top 10' también estuvo Ai Ogura, que parte desde la octava plaza.

En general, no fue una jornada especialmente buena para las Ducati. En parrilla, Márquez es segundo, y Fabio Di Giannantonio, con la GP26 del VR46, partirá cuarto. Pero una vez más se evidenció el poco 'feeling' de Pecco Bagnaia con la Desmosedici, que partirá desde la decimotercera plaza. También fue una jornada especialmente difícil para las cuatro Yamaha en pista, que se reparten entre la sexta y la séptima fila de parrilla. Su patrón, Fabio Quartararo, fue el mejor de la marca nipona, pero se quedó lejos del mejor registro de 'Bezz' al marcar un 1'29.683.

Pedro Acosta, que se llevó la victoria en la carrera al Sprint, tendrá que volver a remontar para subirse al podio. El de Mazarrón parte sexto en parrilla, justo por delante de Àlex Márquez y la GP26 del Gresini Racing. El menor de los Márquez tuvo un incidente con 'Diggia' a principios de la carrera del sábado que lo desplazó hasta undécima plaza, por lo que tendrá una nueva oportunidad mañana.