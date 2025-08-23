Suscripción

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la victoria al Sprint de Marc Márquez en Hungría

En un nuevo sábado perfecto para el de Cervera, Marc amplía más si cabe su ventaja al frente de la clasificación de pilotos

Marc Márquez, campeón en Hungría

Marc Márquez, campeón en Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Y Marc Márquez lo volvió a hacer. La rutina de lo extraordinario ha llegado para quedarse en Ducati, que volvió a tener a su piloto en la primera posición en la carrera al 'sprint'. Ya son 13 victorias en las 14 pruebas cortas de la temporada, un nuevo golpe al campeonato que acerca la novena corona al líder indiscutible del Mundial.

Esta vez fue en Balaton Park, un circuito de nueva creación, donde Marc impuso su ley una vez más. El trazado húngaro confirmó ser una auténtica trampa para los pilotos; curvas reviradas, una trazada que confunde a los pilotos, nula experiencia previa... pero para el mayor de los Márquez todo eso fueron factores menores que no le impidieron cosechar una nueva victoria al 'sprint'.

La salida, clave

Se aseguró gran parte de su victoria Marc unas horas antes este sábado. Ya advertían los pilotos de la importancia de tener una buena posición de salida para este fin de semana; Balaton Park se podía convertir en un embudo en la primera curva y conseguir la primera línea era un alivio en este sentido. El octacampeón se aseguró la pole al más puro estilo Marc con récord del circuito incluido y nadie lo movió de ahí hasta el final de la carrera corta.

La salida, como se avanzaba fue accidentada; Quartararo se fue a la grava en la primera curva y Bastianini se chocaba con Zarco a las primeras de cambio. Lo aprovecharon Di Giannantonio y Morbidelli, que terminaron completando el podio en una excepcional carrera de las VR46. Marc impuso su ritmo y fue inalcanzable para el resto mientras Bagnaia intentaba sin éxito avanzar posiciones. El italiano, tercero del Mundial, se quedó 13º y Álex Márquez, que acusó una mala qualy, pudo remontar hasta la octava plaza.

Nuevo circuito y mismo resultado de siempre; 13ª victoria al 'sprint' de las 14 celebradas esta temporada que amplían a 152 la ventaja con su hermano Álex. El de Ducati puede ser campeón en las próximas carreras y demuestra no tener oposición en un Mundial que lleva su nombre,

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP

  1. Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 430 pts
  2. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 278 pts – -152
  3. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 221 pts – -209
  4. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 181 pts – -249
  5. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 153 pts – -277
  6. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 151 pts – -279
  7. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 144 pts – -286
  8. Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 126 pts – -304
  9. Johann Zarco – CASTROL Honda LCR – 114 pts – -316
  10. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 103 pts – -327
  11. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 82 pts – -348
  12. Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 73 pts – -357
  13. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 69 pts – -361
  14. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 63 pts – -367
  15. Luca Marini – Honda HRC Castrol – 61 pts – -369
  16. Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 53 pts – -377
  17. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 52 pts – -378
  18. Joan Mir – Honda HRC Castrol – 46 pts – -384
  19. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 42 pts – -388
  20. Takaaki Nakagami – Honda HRC Castrol – 10 pts – -420
  21. Jorge Martin – Aprilia Racing – 10 pts – -420
  22. Pol Espargaro – Red Bull KTM Tech3 – 8 pts – -422
  23. Lorenzo Savadori – Aprilia Racing – 8 pts – -422
  24. Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing Team – 6 pts – -424
  25. Miguel Oliveira – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 6 pts – -424

