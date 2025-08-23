Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la victoria al Sprint de Marc Márquez en Hungría

Y Marc Márquez lo volvió a hacer. La rutina de lo extraordinario ha llegado para quedarse en Ducati, que volvió a tener a su piloto en la primera posición en la carrera al 'sprint'. Ya son 13 victorias en las 14 pruebas cortas de la temporada, un nuevo golpe al campeonato que acerca la novena corona al líder indiscutible del Mundial.

Esta vez fue en Balaton Park, un circuito de nueva creación, donde Marc impuso su ley una vez más. El trazado húngaro confirmó ser una auténtica trampa para los pilotos; curvas reviradas, una trazada que confunde a los pilotos, nula experiencia previa... pero para el mayor de los Márquez todo eso fueron factores menores que no le impidieron cosechar una nueva victoria al 'sprint'.

La salida, clave

Se aseguró gran parte de su victoria Marc unas horas antes este sábado. Ya advertían los pilotos de la importancia de tener una buena posición de salida para este fin de semana; Balaton Park se podía convertir en un embudo en la primera curva y conseguir la primera línea era un alivio en este sentido. El octacampeón se aseguró la pole al más puro estilo Marc con récord del circuito incluido y nadie lo movió de ahí hasta el final de la carrera corta.

La salida, como se avanzaba fue accidentada; Quartararo se fue a la grava en la primera curva y Bastianini se chocaba con Zarco a las primeras de cambio. Lo aprovecharon Di Giannantonio y Morbidelli, que terminaron completando el podio en una excepcional carrera de las VR46. Marc impuso su ritmo y fue inalcanzable para el resto mientras Bagnaia intentaba sin éxito avanzar posiciones. El italiano, tercero del Mundial, se quedó 13º y Álex Márquez, que acusó una mala qualy, pudo remontar hasta la octava plaza.

Nuevo circuito y mismo resultado de siempre; 13ª victoria al 'sprint' de las 14 celebradas esta temporada que amplían a 152 la ventaja con su hermano Álex. El de Ducati puede ser campeón en las próximas carreras y demuestra no tener oposición en un Mundial que lleva su nombre,

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP