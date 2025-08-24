La historia de siempre, la del campeón, la del invencible. Es la que escribe Marc Márquez cada fin de semana, que ha sumado con su victoria este domingo en Hungría la 24ª de las 28 carreras que se han disputado este 2025. Su dominio volvió a ser insultante, esta vez incluso con un toque en la salida que podía hacer prever un domingo más complicado que los anteriores. Pero Marc es Marc por cosas como estas, un nuevo Gran Premio fabuloso que acerca la novena corona a sus manos.

Y qué esperar de un piloto que, por mucho que parezca imposible, ya encadena siete dobletes consecutivos esta temporada. Ni siquiera estrenar Balaton Park, un circuito tan complicado por sus curvas reviradas o la poca experiencia en el trazado, fueron impedimentos para un Marc Márquez que, simplemente, es mucho mejor piloto que sus rivales.

No lo tuvo fácil en un principio; el de Cervera salió mal desde la primera posición en Hungría. Se tocó con Bezzecchi en la primera curva y perdió posiciones nada más empezar. A eso se le sumaba el buen inicio de Bagnaia, que remontó hasta la séptima posición mostrando un buen ritmo a bordo de su Ducati.

Sin embargo, las cosas no tardaron en volver a la normalidad. Marc se colocó rápidamente en segunda posición y cocinó a fuego lento el adelantamiento a Bezzecchi. Sabía que no debía tener prisa, que el espacio iba a llegar en el momento adecuado. Y a la que tuvo un mínimo resquicio, no dudó; adelantamiento por el interior y vuelta a una primera posición que no iba a dejar escapar hasta el final de la carrera.

En lo que respecta al Mundial, su hermano Álex se cayó en las primeras vueltas pero pudo remontar hasta la decimocuarta posición en el trazado húngaro. Bagnaia, por su parte, terminó noveno y puso todavía más fácil el camino hacia la novena corona de Marc.

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Hungría