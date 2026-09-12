Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera al Sprint del GP de Aragón

Nuevo golpe al Mundial de Marc Márquez. Cuando parecía que batir a Marco Bezzecchi en su casa iba a ser una tarea complicada, el piloto de Cervera demostró que no hay reto que se le resista y se impuso en la carrera al Sprint en Misano. Con esta victoria, recorta más puntos en la lucha por el título.

'Bezz' partía desde la primera plaza tras pulverizar el récord del circuito por la mañana, en la Q2 (1:29.982). Pero poco duró en la posición de privilegio, puesto que Marc, desde la segunda posición, le adelantaba por el interior en la curva 1.

Y no hubo más misterio. El '93' puso la directa y empezó a marcar vueltas rápidas con el neumático medio delantero y medio trasero. Bezz montaba el blando trasero, y a escasos giros del final, parecía que se le acercaba al vigente campeón. Reducía el italiano la distancia de más de un segundo a cinco décimas.

Pero a falta de dos giros, Marc ponía la directa, imponiendo un ritmo endiablado y dejando a 'Bezz' sin opciones. Jorge Martín, por su parte, completaba el podio tras una bonita batalla con Fabio Di Giannantonio y después de partir desde la quinta posición.

De esta forma, el madrileño consigue mantenerse en el liderazgo, sumando 7 valiosos puntos. Son 263 unidades las que suma, mientras que Marc Márquez se queda a 14 puntos de él y Marco Bezzecchi a 22. Mañana se repartirán más, por lo que podría haber hasta tres líderes distintos al final de la jornada.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 J. Martín (ESP/Aprilia) - 263 puntos M. Márquez (ESP/Ducati) - 249 puntos (-14) M. Bezzecchi (ITA/Aprilia) - 241 puntos (-22) F. Di Giannantonio (ITA/VR46) - 214 puntos (-49) A. Ogura (JPN/Trackhouse) - 203 puntos (-60) P. Acosta (ESP/KTM) - 193 puntos (-70) R. Fernández (ESP/Trackhouse) - 189 puntos (-74) P. Bagnaia (ITA/Ducati) - 143 puntos (-120) A. Márquez (ESP/Gresini) - 132 puntos (-131) F. Aldeguer (ESP/Gresini) - 92 puntos (-171) L. Marini (ITA/Honda) - 89 puntos (-174) E. Bastianini (ITA/Tech3) - 84 puntos (-179) B. Binder (RSA/KTM) - 78 puntos (-185) D. Moreira (BRA/LCR) - 64 puntos (-199) F. Quartararo (FRA/Yamaha) - 55 puntos (-208) F. Morbidelli (ITA/VR46) - 53 puntos (-210) J. Zarco (FRA/LCR) - 36 puntos (-227) J. Mir (ESP/Honda) - 33 puntos (-230) J. Miller (AUS/Pramac) - 28 puntos (-235) A. Rins (ESP/Yamaha) - 24 puntos (-239) T. Razgatlioglu (TUR/Pramac) - 14 puntos (-249) M. Viñales (ESP/Tech3) - 10 puntos (-253) I. Lecuona (ESP/Gresini) - 9 puntos (-254) A. Fernández (ESP/Yamaha) - 6 puntos (-257) P. Espargaró (ESP/Tech3) - 3 puntos (-260) C. Crutchlow (GBR/LCR) - 0 puntos J. Folger (GER/Tech3) - 0 puntos L. Savadori (ITA/Trackhouse) - 0 puntos M. Pirro (ITA/Gresini) - 0 puntos

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