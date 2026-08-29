Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Aragón

Hubo quien dudó tras ver los 'tiempazos' a una vuelta que logró sacarse Marco Bezzecchi durante el viernes y la clasificación. Pero la realidad es que Marc Márquez, una vez más, volvió a imponerse en MotorLand (Aragón), su propio jardín, donde atesora un total de siete victorias dominicales. Y este sábado logró la tercera al sprint de las tres que se han corrido en suelo maño. Algo que le ayuda a sumar 12 valiosos puntos de cara a la lucha por el título.

El piloto de Cervera, quien se quedó a 89 milésimas de la 'pole position' horas antes, logró superar al '72' por el interior, nada más apagarse el semáforo en rojo. Nadie pudo toserle en las 11 vueltas que duró la carrera. Y se llevó la quinta victoria al sprint del 2026.

Ni siquiera su hermano Álex, quien también se deshizo del '72' a la primera de cambios. El '73' se mantuvo, como máximo, a 1.1 del liderazgo de su hermano mayor. Pero fue incapaz de pillarle.

Jorge Martín, líder del mundial, no se sintió del todo cómodo durante la carrera, y terminó en quinta plaza, salvando los muebles y sumando cinco valiosos puntos que lo ponen a 245 en la contienda por el título.

Su rival directo, 'Bezz', sumó 7, por lo que se coloca a 29 de 'Martinator'. También Marc da un paso hacia adelante, puesto que de los 40 que tenía de desventaja sobre el líder, ahora está a 33. Un b

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 J. Martín (ESP/Aprilia) - 245 puntos M. Bezzecchi (ITA/Aprilia) - 216 puntos (-29) M. Márquez (ESP/Ducati) - 212 puntos (-33) A. Ogura (JPN/Trackhouse) - 203 puntos (-42) F. Di Giannantonio (ITA/VR46) - 199 puntos (-46) R. Fernández (ESP/Trackhouse) - 186 puntos (-59) P. Acosta (ESP/KTM) - 169 puntos (-76) P. Bagnaia (ITA/Ducati) - 143 puntos (-102) A. Márquez (ESP/Gresini) - 115 puntos (-130) L. Marini (ITA/Honda) - 86 puntos (-159) F. Aldeguer (ESP/Gresini) - 80 puntos (-165) E. Bastianini (ITA/Tech3) - 76 puntos (-169) B. Binder (RSA/KTM) - 72 puntos (-173) D. Moreira (BRA/LCR) - 57 puntos (-188) F. Quartararo (FRA/Yamaha) - 55 puntos (-190) F. Morbidelli (ITA/VR46) - 53 puntos (-192) J. Zarco (FRA/LCR) - 35 puntos (-210) J. Mir (ESP/Honda) - 29 puntos (-216) J. Miller (AUS/Pramac) - 23 puntos (-222) A. Rins (ESP/Yamaha) - 21 puntos (-224) T. Razgatlioglu (TUR/Pramac) - 14 puntos (-231) M. Viñales (ESP/Tech3) - 10 puntos (-235) I. Lecuona (ESP/Gresini) - 9 puntos (-236) A. Fernández (ESP/Yamaha) - 6 puntos (-239) P. Espargaró (ESP/Tech3) - 3 puntos (-242) C. Crutchlow (GBR/LCR) - 0 puntos (-245) J. Folger (GER/Tech3) - 0 puntos (-245) M. Pirro (ITA/Gresini) - 0 puntos (-245) L. Savadori (ITA/Aprilia) - 0 puntos (-245)

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