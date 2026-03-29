Así queda la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Estados Unidos con Marc Márquez, Pedro Acosta...

La consolidación de Aprilia como primera moto de la parrilla parece ya una realidad. Marco Bezzecchi se impuso en el Circuito De Las Américas y logró la quinta victoria consecutiva. El italiano es el primer piloto en 10 años en acumular tres victorias en las tres primeras carreras de un curso, un buen estado de forma que le mantiene como líder del mundial con 81 puntos.

Al imponerse el domingo, el piloto de Rímini recupera el liderato que perdió el sábado, tras la carrera al Sprint que venció Jorge Martín. El piloto madrileño volvió a lograr una victoria 511 días después, tras atravesar un 2025 muy complicado y marcado por las lesiones. Llegó a ponerse un punto por delante en la clasificación el madrileño. Pero tras la victoria del '72', se encuentra a cuatro puntos del liderato con 77 puntos.

Pedro Acosta, quien fue el primer líder de la temporada 2026, se encuentra tercero en la tabla. El piloto de Mazarrón logró su segundo podio dominical en Texas, donde firmó una sólida tercera plaza, y actualmente acumula 60 puntos, a 21 del liderato de Bezzecchi. También logró el podio en la carrera al Sprint, pero fue sancionado con ocho segundos debido a la presión de sus neumáticos.

No fue el mejor fin de semana para Marc Márquez. El piloto catalán partía como favorito en un trazado en el que se impuso hasta en siete ocasiones en el pasado. Sin embargo, clasificó sexto y en la carrera al Sprint se fue al suelo en la primera vuelta, llevándose por delante al 'poleman' Fabio Di Giannantonio y recibiendo una 'long lap' como penalización. El domingo no pudo remontar más allá de la quinta plaza. Actualmente, es quinto en el mundial con 40 puntos, a 36 del liderato. Por delante tiene a 'Diggia', que suma 50 puntos.

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