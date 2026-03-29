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Así queda la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Estados Unidos con Marc Márquez, Pedro Acosta...

Marco Bezzecchi recupera el liderato tras perderlo ante Jorge Martín en la carrera al Sprint de Estados Unidos

Así va el mundial de pilotos tras el GP de Estados Unidos

Así va el mundial de pilotos tras el GP de Estados Unidos / MotoGP

Queralt Uceda

Queralt Uceda

La consolidación de Aprilia como primera moto de la parrilla parece ya una realidad. Marco Bezzecchi se impuso en el Circuito De Las Américas y logró la quinta victoria consecutiva. El italiano es el primer piloto en 10 años en acumular tres victorias en las tres primeras carreras de un curso, un buen estado de forma que le mantiene como líder del mundial con 81 puntos.

Al imponerse el domingo, el piloto de Rímini recupera el liderato que perdió el sábado, tras la carrera al Sprint que venció Jorge Martín. El piloto madrileño volvió a lograr una victoria 511 días después, tras atravesar un 2025 muy complicado y marcado por las lesiones. Llegó a ponerse un punto por delante en la clasificación el madrileño. Pero tras la victoria del '72', se encuentra a cuatro puntos del liderato con 77 puntos.

Pedro Acosta, quien fue el primer líder de la temporada 2026, se encuentra tercero en la tabla. El piloto de Mazarrón logró su segundo podio dominical en Texas, donde firmó una sólida tercera plaza, y actualmente acumula 60 puntos, a 21 del liderato de Bezzecchi. También logró el podio en la carrera al Sprint, pero fue sancionado con ocho segundos debido a la presión de sus neumáticos.

No fue el mejor fin de semana para Marc Márquez. El piloto catalán partía como favorito en un trazado en el que se impuso hasta en siete ocasiones en el pasado. Sin embargo, clasificó sexto y en la carrera al Sprint se fue al suelo en la primera vuelta, llevándose por delante al 'poleman' Fabio Di Giannantonio y recibiendo una 'long lap' como penalización. El domingo no pudo remontar más allá de la quinta plaza. Actualmente, es quinto en el mundial con 40 puntos, a 36 del liderato. Por delante tiene a 'Diggia', que suma 50 puntos.

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Así está la clasificación de MotoGP 2026

  1. Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 81 pts
  2. Jorge Martin – Aprilia Racing – 77 pts
  3. Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 60 pts
  4. Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 50 pts
  5. Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – 45 pts
  6. Raúl Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 40 pts
  7. Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 37 pts
  8. Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 28 pts
  9. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team –25 pts
  10. Luca Marini – Honda HRC Castrol – 23 pts
  11. Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 22 pts
  12. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 17 pts
  13. Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 14 pts
  14. Fermín Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 13 pts
  15. Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 13 pts
  16. Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 9 pts
  17. Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 6 pts
  18. Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 3 pts
  19. Joan Mir – Honda HRC Castrol – 3 pts
  20. Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 1 pts
  21. Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts
  22. Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts
  23. Michele Pirro – Ducati Lenovo Team – 0 pts

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