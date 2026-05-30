Así queda la clasificación para el Gran Premio de Italia de MotoGP

Marco Bezzecchi se convirtió en el hombre a batir en el Gran Premio de Italia tras conseguir la pole con récord del circuito. El piloto de Rímini, con un brillante T3, firmó un 1:43.921 con el que mejoró la mejor marca hasta el momento, sellada por Marc Márquez el curso pasado (1:44.169 ).

La gesta fue aún mayor teniendo en cuenta que Bezzecchi no había conseguido nunca la pole en Mugello. Tampoco lo había conseguido nunca Aprilia, que redondeó la jornada con una primera fila de parrilla completa. A lado de Marco saldrá Raúl Fernández, quien también había rebajado el récord de Márquez, y Jorge Martín.

Con su tercera plaza, Martín regresó a la primera fila de la parrilla 574 días después de la última vez, desde Malasia 2024, el penúltimo GP de esa temporada, cuando fue segundo, por detrás de su gran rival en el campeonato, Pecco Bagnaia.

Bezzecchi revienta el crono

Raúl Fernández firmó el mejor tiempo de la Q1 para asegurar su billete a la lucha por la pole. La otra plaza fue Pedro Acosta, que dejó fuera al compañero de Raúl, Ai Ogura, quien solo pudo ser tercero. El madrileño del TrackHouse firmó también la primera referencia en Q2 aunque fue superado en apenas unos segundos. Lo que tardó en cruzar meta Martín y colocar en la tabla de tiempos el 1:44.284.

Tras un paso por boxes para tomar aire y hacer los últimos retoques, los pilotos volvían a pista. Bezzecchi tiraba a fondo y con un brillante tercer parcial se ponía al frente con récorde la pista (1:43.921) y una marca ya imposible de batir para sus rivales. Llegaba así la primera pole de Aprilia en Mugello, acompañada por una primera fila completa.

Marc Márquez, en su reaparición tras la operación, fue la mejor Ducati, en el cuarto puesto, por delante de Fermín Aldeguer y su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que conformarán la segunda línea de parrilla.

Destacable es también la actuación del brasileño Diogo Moreira. El de Honda, en su primera vez en Q2, clasificó en la octava posición, por delante de Morbidelli, Acosta, Bastianini y Rins.

Luca Marini, que finalizó 160, recibió una penalización de tres posiciones para la carrera del domingo por rodar lento en la trazada y molestar a Franco Morbidelli durante el FP2.