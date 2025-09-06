Así queda la clasificación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP

Àlex Márquez conquistó su primera pole de la temporada firmando una impecable sesión de clasificación en la que fue el más rápido parando el crono en el 1:37.536. En la primera fila de parrilla, el de Cervera estará acompañado por Fabio Quartararo, que tuvo que pasar por Q1, y su hermano Marc Márquez.

El piloto de Gresini confirmó el buen ritmo mostrado durante el fin de semana y marcó en el tramo final un 1:37.536, nuevo récord absoluto del circuito al rebajar el registro que Quartararo había conseguido en la primera clasificación, 1:37.906. En Q1, el francés estuvo también cerca de firmar el mejor registro pero tuvo que conformarse con la segunda posición. Para Àlex, la de Catalunya es la primera pole de la temporada, la segunda de su carrera en MotoGP tras Argentina 2023.

Marc Márquez, por su parte, firmó el tercer mejor tiempo de la sesión completando la primera fila de parrilla en un trazado que no es de sus favoritos. Peor le fueron las cosas a su compañero Pecco Bagnaia, que sigue sin encontrar la confianza y el ritmo y no pudo pasar de Q1. Ni siquiera estuvo cerca de los mejores tiempos y partirá 21º en la parrilla de salida, su peor resultado en clasificación desde Portufal 2022.

Así queda la parrilla:

1. Àlex Márquez (ESP/Ducati Gresini) - 01:37.536

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

3. Marc Márquez (ESP/Ducati Gresini)

4. Franco Morbidelli (ITA/ Pertamina Enduro VR46)

5. Pedro Acosta (ESP/KTM)

6. Fabio DiGiannantonio (ITA/ Pertamina Enduro VR46)

7. Johann Zarco (FRA/Honda LCR)

8. Ai Ogura (JAP/Trakchouse)

9. Enea Bastianini (ITA/KTM Tech 3)

10. Luca Marini (ITA/Honda)

11. Brad Binder (RSA/KTM)

12. Marco Bezzecchi (ITA/ Aprilia)

13. Fermín Aldeguer ( ESP/Ducati Gresini)

14. Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha)

15. Raúl Fernández (ESP/ Trackhouse)

16. Miguel Oliveira (POR/ Pramac Yamaha)

17. Joan Mir (ESP/Honda HRC)

18. Jorge Martín (ESP/Aprilia)

19. Aleix Espargaró (ESP/Honda HRC)

20. Alex Rins (ESP/ Yamaha)

21. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)Ai Ogura (JAP/ Trackhouse)

22. Maverick Viñales (ESP/KTM)

23. Luca Savadori (ITA/ Aprilia)

24. Somkiat Chantra (THA/Idemitsu Honda LCR)