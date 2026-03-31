Quartararo señala el descontrol en Yamaha: "El equipo no tiene ni idea de cómo solucionar los problemas"

Nuevo fin de semana... y enésima decepción para Yamaha. La realidad es la que es: en Iwata, la nueva esperanza para este curso era el nuevo motor V4. Pero lejos de ser la solución, el problema parece que ha empeorado. Ni los pilotos se sienten competitivos, ni la fábrica acaba de entender cuál es el rumbo que hay que tomar. O al menos, eso es lo que dio a entender Fabio Quartararo tras el GP de Estados Unidos, que se disputó, un año más, en el emblemático y técnico Circuito De Las Américas.

Sin una sola victoria desde 2022 (la última en el GP de Alemania de 2022, con 'El Diablo'), Yamaha ha terminado siendo la peor moto de la parrilla en las tres primeras citas del calendario 2026. Poco queda de aquel 2021, en el que el piloto francés se llevó el mundial sumando hasta cinco victorias y otros cinco podios. Desde entonces, todo se torció. La YZR-M1 comenzó a experimentar algunos problemas en agarre y potencia (y como consecuencia, velocidad). Esta crisis técnica se sumó al dominio Ducati... y desde entonces, cuesta abajo y sin frenos.

El pasado curso hubo destellos. A lo largo de la temporada 2025, la Yamaha demostró ser rápida a una vuelta, de hecho, el dorsal '20' se llevó hasta cinco poles. 'El Diablo' también logró subirse al podio en Jerez y a punto estuvo en Alemania y Catalunya (en ambas citas sí lo hizo el sábado, al sprint). Estuvo cerca de la victoria en Silverstone, cuando iba líder destacado, pero tuvo que abandonar a consecuencia de un fallo del sistema de regulación de altura trasero. Sin embargo, la situación este curso es mucho más crítica.

Quartararo terminó la tercera cita del campeonato sin puntuar, viendo caer la bandera a cuadros en la undécima plaza en la sprint del sábado, como la mejor Yamaha, y 17º en la carrera larga del domingo, terminó a nada más y nada menos que a 27 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, y por detrás de sus dos compañeros de marca del equipo Pramac, Toprak Razgatlioglu y Jack Miller. De hecho, ocuparon las últimas cuatro posiciones de la parrilla, al ser Álex Rins último.

Las cuatro Yamaha de la parrilla, rodando en las últimas plazas durante el GP de Estados Unidos / Europa Press

Una situación especialmente crítica para un campeón como Quartararo, que ya cuenta los días y las horas para dejar atrás el proyecto que lo llevó un día a lo más alto. Todo apunta que el francés pondrá rumbo a otra marca, y según apuntan fuentes reconocidas en el 'paddock', recalaría en la otra marca japonesa de la parrilla, Honda. Lo haría para el curso 2027, en el que se producirá el cambio de reglamento y en el que se esperan también una gran cantidad de cambios en la parrilla actual.

"Va a ser una temporada muy larga"

Sea como sea, 'El Diablo' terminó el fin de semana en Texas totalmente resignado. "Realmente, no creo que haya nada que sacar de una carrera como esta", dijo en unas declaraciones a Canal+ Francia. "Este domingo lo hemos pasado muy mal; la moto cambia mucho. Intento hacer las cosas de forma un poco diferente, experimentar durante la carrera, porque al final estamos tan lejos que he podido probar algunos pequeños detalles, pero está claro que no está funcionando", se lamentaba.

Se antoja una temporada dura para los cuatro pilotos que pilotarán la YZR‑M1. "Ya estoy esperando que vaya a ser una temporada muy larga", valoraba Quartararo. "El equipo no tiene ni idea de cómo mejorar todos los problemas que tenemos con la moto. Pero creo que, mentalmente, tenemos que mantener la calma. Hemos disputado una carrera -ya es una menos- y tenemos un mes de descanso por delante, así que eso nos vendrá bien para desconectar por completo", terminó diciendo el piloto de Niza.