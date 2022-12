Quartararo se rompe la muñeca entrenando

El francés sufrió una caída practicando motocross y se fracturó la muñeca izquierda "La lesión no necesita cirugía, solo un tiempo en reposo", afirma Fabio en sus redes sociales

Fabio Quartararo es la última 'víctima' de los entrenamientos en motocross a la que son asiduos los pilotos de MotoGP durante sus vacaciones. El francés sufrió ayer una caída mientras practicaba esta especialidad tan efectiva para su preparación como arriesgada, y se fracturó la muñeca izquierda, tal como ha anunciado él mismo a sus seguidores en las redes sociales.

Yesterday I had a crash during my motocross training and I suffer a little fracture on my left hand.

No surgery needed, time to recover pic.twitter.com/43s3EX6IHn