Quartararo responde a los rumores sobre su fichaje por Honda: "Demasiada charla"

El mercado de MotoGP ha sufrido un auténtico terremoto esta semana con varios movimientos que darán paso a una parrilla totalmente distinta a la actual de cara a 2027.

El primer movimiento del terremoto vino de la mano de Fabio Quartararo y de su posible salida a Honda. El piloto francés ha expresado varias veces durante la temporada su intención de cambiar de aires si Yamaha no consigue volver a ser competitiva y según las últimas informaciones, podría haber firmado ya con la otra gran casa japonesa para 2027, cuando cumple su contrato, en busca de un proyecto motivador.

El piloto de Marsella desembarcó este viernes en Sepang donde se está realizando el 'shakedown de MotoGP en el que Yamaha participa como única fábrica en el rango de concesiones D. Además del rookie, Toprak Razgatlioglu, que ya se probó el jueves, el resto de los pilotos de la casa han estado trabajando durante la jornada, aprovechando ese beneficio que se otorga a los equipos con menor puntuación del campeonato.

¿Sólo un rumor?

Durante la jornada, Quartararo fue preguntado por los medios oficiales de MotoGP por su supuesto fichaje por Honda. En su habitual buen humor, el francés sonrió ante la pregunta y con un elocuente gesto dio a entender que todo eran habladurías, al menos de momento.

"Demasiada charla", aseguró sonriente, para dar por cerrada la pregunta con un "vamos a centrarnos en lo que podemos centrarnos" que deja mucho margen a la interpretación. Ante la insistencia del entrevistador, Quartararo guardó silencio e hizo el gesto de cerrar la boca con un candado.

Por el momento, toca enfocarse en la temporada 2026 que está a punto de comenzar y en la que Yamaha tiene mucho trabajo por delante. Después del 'shakedown' de Sepang, el paddock al completo desembarcará en este trazado para los primeros test oficiales del curso (del 3 al 5 de febrero).