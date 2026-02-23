Quartararo pierde la paciencia: peineta a lo Márquez y crisis abierta en Yamaha

Del cielo al infierno hay solo un paso, y Fabio Quartararo ha vivido el uno y el otro. El primero, tras proclamarse Campeón del Mundo de MotoGP en 2021. El segundo, tras la crisis de resultados que comenzó a vivir la marca nipona a partir de 2022 y que dura aún en 2026. O eso es lo que han dejado ver los últimos test de pretemporada en Buriram el pasado fin de semana.

Desde el Mundial que consiguió el dorsal número '20' en 2021, sumando hasta cinco victorias y otros cinco podios, todo se torció. Y eso que en 2022 luchó por el campeonato antes del verano. Pero la YZR-M1 comenzó a experimentar algunos problemas en agarre y potencia (y como consecuencia, velocidad). Esta crisis técnica se sumó a las buenas actuaciones de Pecco Bagnaia, factores que acabaron entregándole su primer mundial al italiano. El resto es historia. Ducati comenzó a arrasar con todo y se llevó también en el campeonato de 2023 con el '63', el del 2024 con Jorge Martín y el de 2025 con Marc Márquez.

Los resultados de la moto japonesa han sido más que discretos en los últimos años. Pero la realidad es que Quartararo nunca dejó de confiar en el proyecto, demostrando estar 100% comprometido incluso cuando otras marcas contactaron con él. Pudo irse a Aprilia en 2024. Pero decidió quedarse y agradecer la confianza que depositaron en él en 2019. Pero con el paso de los meses la paciencia se fue agotando y los progresos milimétricos desencadenaron declaraciones un tanto reveladoras a finales de la temporada 2025, en los que dejaba ver que tal vez podría emprender camino hacia otra fábrica en 2027.

La esperanza del V4 es ahora pesadilla

La esperanza de 'El Diablo' y el resto de pilotos era el nuevo motor V4 que la constructora estuvo desarrollando a lo largo de la anterior temporada y que probaron por primera vez en los test de Misano del pasado curso. Sin embargo, lejos de mejorar la situación los últimos test de pretemporada de 2026 evidenciaron una clara desventaja aún de los de Iwata respeto a sus rivales. Los cuatro pilotos de la marca se quedaron a más de un segundo de la cabeza, y la frustración en el box quedó más que plasmada con la peineta del francés al más puro estilo Marc Márquez con la Honda RC213V en 2023.

Señaló el francés que el V4 les hace ser más lentos en velocidad punta que su predecesor. "Es frustrante perder diez kilómetros por hora en las rectas, pero no solo en este circuito, también en los demás", se sinceraba el de Niza tras la primera jornada de test, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "No estoy listo, ni lo estaré dentro de un mes", aseguró el piloto del Monster Energy Yamaha. "Este invierno no he hecho dos salidas con la misma moto", decía, refiriéndose a los cambios, pruebas y fallos de la nueva Yamaha M1 V4.

Se tranquilizó para salir a pista el domingo, pero lejos de la realidad, continuó experimentando problemas. Aunque sí vio algo de luz al final del túnel. "Creo que no estamos preparados", insistió. "Empezamos a ver una dirección", se sinceró. "Parece que la estamos encontrando, pero, como he dicho, en términos de ritmo, somos casi un segundo más lentos que el año pasado, así que es algo que todavía estamos tratando de entender", sentenciaba.

A cuatro jornadas del inicio de la temporada 2026, con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, todo parece apuntar que Yamaha no experimentará grandes mejoras de resultados, al menos, en este inicio de curso. Podría perder además a su capitán de filas, Quartararo, a quien muchos sitúan ya en la otra constructora nipona de la parrilla, Honda, a partir de 2027. Sea como sea, el puzzle no tardará en completarse, y tal vez el cambio de aires sea, por fin, un soplo de aire fresco para el francés.