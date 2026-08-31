Quartararo pierde la paciencia con Yamaha: "Por motivos personales, no quiero ayudar"

La temporada se le está haciendo demasiado cuesta arriba a Fabio Quartararo. El piloto francés no ve el momento de terminar su última temporada con Yamaha para emprender el vuelo a Honda. Los resultados con la fábrica de Iwata están lejos de ser los que fueron una vez, cuando logró llevarse el título de MotoGP en 2021. La realidad es totalmente opuesta, y en MotorLand (Aragón) el campeón terminó la carrera dominical en última posición (18º).

Lejos de solucionarse, la crisis en Yamaha parece agravarse cada vez más y Fabio, ganador de once victorias en la categoría reina precisamente con la fábrica, no ve la luz al final del túnel. La relación entre piloto y marca empieza a ser compleja, pese a que el francés ya ha dejado claro en más de una ocasión que agradece al equipo todo el esfuerzo y dedicación.

Fabio Quartararo en el box de Yamaha en Aragón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El sábado, el motor de la Yamaha padeció un fallo de motor durante la carrera al sprint y el francés tuvo que abandonar a las cuatro vueltas. "Este fin de semana he actuado más como piloto de test. Probé el chasis tres veces, pero no funciona. También tenemos un sistema de bieletas, pero no hay avances, así que estoy rodando con una moto estándar", valoró ante la prensa presente en el trazado español, entre la que se encontraba SPORT.

"Cuando cambias de un chasis a otro, aunque la diferencia no sea grande, la sensación no es la misma... Estaba un poco perdido, pero así son las cosas, intentas encontrar un mayor rendimiento", expresaba. "Ambos elementos no eran los mejores, pero lo intentamos varias veces, lo intentamos tres veces", dijo.

"Desde la primera vez ya dije que no era lo suficientemente bueno. Lo intentamos una segunda vez, lo intentamos una tercera vez...", desvelaba, antes de soltar uno de los comentarios más duros. "Este fin de semana fue más una sesión de test que una búsqueda de rendimiento", sentenció.

La última plaza del domingo

'El Diablo' siempre se ha mostrado receptivo a la hora de probar nuevas piezas y evoluciones, sin embargo, el sábado, tras lo sucedido, dio un giro radical. "En cualquier caso, de cara al futuro, no estoy en condiciones de ayudar. Y por motivos personales, no quiero ayudar", sentenciaba. "Estamos intentando progresar este año. Pero al final, si las cosas no mejoran, no hay mucho que podamos hacer", terminaba diciendo el sábado.

La cosa no mejoró demasiado el domingo. El '20' terminó la carrera dominical a 51.657 del liderazgo de Marc Márquez. "La salida no fue de las mejores, pero tampoco de las peores", comenzaba valorando. "Adelanté a Marini que me había alcanzado en la primera vuelta, luego creo que fue Binder y Bastianini. Pero en la recta Marini y Binder me adelantaron, estaba en el slipstream, la frenada llegó antes de lo que esperaba, mi trasera se cerró y me fui largo", valoraba.

Fabio Quartararo en la parrilla de salida en MotorLand (Aragón) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los problemas no pararon de crecer según pasó la carrera. "Luego, detrás de Toprak, se cerró el delantero en la 7 y me fui largo una vez más y perdí otros segundos, al final todo se bloqueó y terminé en la grava, hice una vuelta 15 segundos más lenta", se lamentaba.

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Fabio se lamentó de la falta de agarre que experimentó la YZR-M1. "Sabía que sería un fin de semana difícil, no hay nada positivo que rescatar de este fin de semana. Trataré de entender qué sucedió, pero he dejado de probar cien cosas diferentes cada fin de semana", sentenciaba.