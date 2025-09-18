Quartararo duda del motor de Yamaha y Rossi se interesa

El trabajo en Yamaha no cesa para devolver a sus pilotos a las posiciones delanteras. El fin de semana en Misano fue especial para los de la fábrica japonesa, pues consiguieron competir por primera vez en un GP con el motor V4. Aunque la aventura en el trazado no empezara de la mejor manera en los primeros entrenamientos libres, Augusto Fernández consiguió acabar la carrera dominical en la zona de puntos.

Tras la primera prueba en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli' la nueva pieza acabó en las manos de los pilotos de la categoría reina. Quartararo, Rins y Miller pusieron a prueba el motor durante el test del pasado lunes. A pesar del trabajo en la nueva unidad de potencia, el piloto francés no salió convencido de la prueba.

La decepción de Quartararo

"He hecho el tiempo con la moto nueva. Di dos vueltas con la moto estándar y luego he rodado solo con el nuevo motor. La sensación es muy similar. Hemos visto algunas cosas en las que tenemos que trabajar. El 'feeling' sigue sin estar ahí. Y nada más que añadir" las palabras del campeón del mundo fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

El motor V4

A pesar de los intentos por mejorar de la fábrica japonesa, el rendimiento con la V4 se presentó inferior al de la actual M1. "Ahora mismo, es peor. De momento, no veo ninguna mejora en el aspecto en el que realmente necesitamos mejorar, pero en teoría todavía hay margen" confesó Quartararo.

Mientras que los comentarios del francés se mostraron más exigentes, Jack Miller y Augusto Fernández coincidieron en algunos aspectos. "No responderé sobre el potencial. Los comentarios de Augusto y Jack son iguales, pero eso no significa que sea algo bueno. Estamos lejos. No quiero decirlo con exactitud, pero no estamos listos".

La visita del '46'

Valentino Rossi fue otro de los interesados en la nueva Yamaha, el expiloto de la marca japonesa se pasó por el box para conversar con Augusto Fernández. El italiano aprovechó para subirse a la moto y conocer de primera mano la evolución de la moto japonesa.