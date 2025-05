Quartararo: “Creo muchísimo en el proyecto de Yamaha, pero si no funciona, me iré"

La nueva entrega de ‘Pol Position’, el espacio presentado por Pol Espargaró en DAZN, tiene esta semana un invitado muy especial, el francés Fabio Quartararo, uno de los pilotos más carismáticos de la parrilla y de máxima actualidad tras su actuación en Silverstone, donde una caída le apartó de la victoria y abandonó entre lágrimas.

Quartararo se sincera con Pol y analiza sin tapujos su presente y su futuro: “Realmente creo muchísimo en ese proyecto, pero sé que si no funciona me iré a un proyecto que ya esté listo”, afirma el piloto francés.

A lo largo de la entrevista, ‘el diablo’ comparte reflexiones sobre su relación con el entorno nipón: “El trato con los japoneses siempre ha sido bueno, a veces demasiado lento. Pero los que están aquí ya se han vuelto un poco europeos también”. Además, aprovecha para lanzar un mensaje claro sobre su frustración con la situación técnica: “No vamos a esperar dos meses para ver si una mejora pasa el test de tantos kilómetros; si los cambios funcionan, los ponemos”.

En un tono distendido, pero con mensajes muy claros, Fabio habla de la presión constante a la que se enfrentan los pilotos, especialmente cuando los resultados no acompañan: “Algo que odio es que cualquier persona que veas te pregunta cómo va la moto. Si me ves que estoy en el P14, no me preguntes”. Entre bromas, también recuerda el momento de su renovación con Yamaha: “Tenía alguna novia, sí”, en referencia a las ofertas que recibió antes de tomar la decisión de continuar.

‘Pol Position’ sigue consolidándose como uno de los espacios más auténticos y personales de DAZN, donde los protagonistas del Mundial de MotoGP se muestran tal y como son. El programa completo, así como todos los episodios de ‘Pol Position’, se pueden ver gratis en la app de DAZN.