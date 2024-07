Quartararo confía en la recuperación de Yamaha

El francés Fabio Quartararo renovó recientemente con Yamaha confirmando su confianza en el equipo japonés, un acto de fé que se ha visto apoyado por el acuerdo entre Yamaha y el Pramac para la próxima temporada.

“No me arrepiento (…) Ellos me dieron la posibilidad de llegar a MotoGP y ahora hay dos años y medio para volver a lo más alto”, explicó el francés en al programa 'Paddock Abierto by Aprilia' de 'DAZN'.

El francés fue uno de los invitados al programa para celebrar los 100 GP de la plataforma de streaming. “No sé si significa que me hago viejo, pero intentaremos celebrarlo de la mejor manera. Celebramos los dos juntos, esperamos llegar a los 200”, comentó el de Yamaha que espera alcanzar esa cifra con mejores prestaciones que las actuales. “No disfruto de la pelea por el titulo porque no estoy. Tenemos que pensar en mejorar para volver a luchar ahí. Es un periodo muy complicado ver que puedes estar ahí pero que no lo estas, pero es la decisión que tomé, volver con Yamaha”, afirmó.

Sobre el tiempo que necesitan para volver a estar entre los aspirantes a las victorias el francés fue optimista. “En un año esperemos estar luchando por el top 5 regularmente. Es difícil decir un tiempo, pero en un año lucharemos más arriba. No es demasiado, pero a mitad de temporada del año que viene, con el trabajo de ahora y el equipo satélite, las evoluciones llegarán mucho más rápido”, comentó.

El piloto de Niza valoró también la reciente unión entre Yamaha y el Pramac, que será el equipo satélite de los japoneses a partir del próximo curso y sus favoritos para ser los pilotos del nuevo equipo. “Viendo el mercado, me gustarían Sergio García y Fabio Di Giannantonio. Sergio es un piloto muy fino. Está yendo muy bien y creo que puede hacerlo muy bien en MotoGP. Se lo he dicho a Yamaha, pero no es decisión mía”.

Respecto al Gran Premio de Alemania de este fin de semana, Quartaro tiene claro quienes son los favoritos al título. “Bagnaia tiene algo más que el resto, por la confianza que tiene. Jorge también está a un nivel muy alto y Marc en este circuito siempre va bien. Tengo ganas de verlo”.

100 GP para el recuerdo

En el programa, Quartararo hizo un repaso por los mejores recuerdos que le han dejado estos 100 Grandes Premios, entre los que destaca la consecución del título en 2021. “Tenemos muchos recuerdos juntos, como Misano 2021, donde logré el título de MotoGP. Espero que tengamos muchos más”, comentó.

El líder del campeonato, Jorge Martín, por su parte, rememoró su primera victoria en la categoría reina tras recuperarse del grave accidente que sufrió en Portimao: “De los 100 GPs de DAZN recuerdo mi victoria en Austria 2021. Fue increíble y la he visto repetida muchas veces en la plataforma”.

Los hermanos Márquez coinciden en el mismo fin de semana, Malasia 2019, cuando Álex se proclamó campeón del mundo de Moto2 y Marc logró su octavo Mundial: “Habéis narrado muchas carreras, pero la más emotiva para mí es Malasia 2019, cuando logré mi último Mundial”.