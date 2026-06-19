Quartararo se aferra al ejemplo de Hamilton y Márquez para resurgir

No está siendo un curso especialmente plácido para Fabio Quartararo. El piloto de Yamaha no ve el momento de finalizar 2026 para emprender el vuelo hacia un nuevo proyecto que, a falta de confirmación oficial, apunta que será Honda. Tras llevarse el título con la fábrica de Iwata en 2021, los resultados comenzaron a caer en picado. Pero los grandes campeones siempre se levantan y, asegura, espera hacerlo como lo han hecho antes otros referentes, a quienes tiene muy presentes.

El pasado fin de semana, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Lewis Hamilton se alzaba con la victoria por primera vez desde su llegada a Ferrari. El siete veces campeón en el Gran Circo no ganaba desde el GP de Bélgica de 2024, y también daba la primera victoria desde el GP de México de 2024 a la Scudería. Casi tiró la toalla en 2025, año en el que estuvo lejos de exhibir su potencial. Pero no se rindió y volvió a lo más alto.

Una historia de resurreción que sirve a Quartararo como ejemplo. El piloto francés estuvo el pasado fin de semana en Montmeló siguiendo la Fórmula 1 desde el 'paddock', y además mantiene una buena relación con el mítico dorsal '44' de la F1. "Sí, es inspirador. Lo único es que él no ha ganado durante dos años, yo llevo más tiempo", expresaba 'El Diablo' ante los micrófonos de DAZN, recordando que no gana desde el GP de Alemania de 2022.

"Pero es siempre inspirador ver a un atleta tan grande ganando con un nuevo equipo", decía el '20' sobre el piloto británico. "Cuando no ganas, siempre hay gente que te quiere hundir un poquito", se lamentaba.

Pero Hamilton no es el único ejemplo para él. Fabio también tuvo tiempo para acordarse de Marc Márquez, quien volvió a convertirse en campeón del mundo de MotoGP en 2025 por primera vez desde 2019, tras una larga travesía por el desierto de las lesiones y tras cambiar de marca de Honda a Ducati. "Volver a ver un piloto como Marc [Márquez] fue en su momento, cuando volvió a ganar, la victoria sabe mejor, y creo que se la merece", sentenciaba el francés.