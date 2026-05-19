El 'puzzle' de MotoGP para 2027, casi completo

El mercado de pilotos de MotoGP de cara a la temporada 2027 está ya prácticamente cerrado, aunque no habrá anuncios oficiales hasta que los equipos y el promotor del campeonato se pongan de acuerdo en el pacto económico para los próximos años. Mientras las negociaciones se demoran, los cambios en la parrilla son un secreto a voces, aunque todavía queda un pequeño margen para las sorpresas de última hora.

Este fin de semana, en el marco del Gran Premio de Catalunya, hubo algunos movimientos que involucran a varios pilotos españoles. Las motos de fábrica ya tienen dueño desde hace meses. En algunos casos los acuerdos se definieron en pretemporada. Los equipos satélite también están bastante perfilados, pero aquí si quedan incógnitas por resolver.

Una de las dudas es el piloto que acompañará a Fermín Aldeguer en el box del VR46. En Montmeló, Valentino Rossi dio cuatro candidatos: “Morbidelli, Marini, Bulega o Vietti, decidiremos en base a sus resultados en las próximas carreras”, dijo el ‘doctor’. A nadie se le escapa que su prioridad es su hermano Luca Marini, que volvería así a la formación amarilla.

También en Barcelona, Joan Mir comunicó a la prensa que no continuará en Honda. El balear, campeón en 2020 con Suzuki, ha lidiado con las peores motos de Honda y ahora que los japoneses empiezan a ser competitivos, se considera injustamente valorado. Se ha cansado de esperar una respuesta en firme de HRC: “Pronto tendreis noticias, pero no estoy en una posición en la que quiera quedarme en un puesto por algo que no sea competir” dijo el balear.

Según se especula en el paddock, Mir pilotará una de las Ducati de Gresini, que también había valorado recuperar a Enea Bastianini. El equipo de Nadia Padovani ha tenido que mover ‘ficha’, ya que de cara a 2027 perderá a Álex Márquez (KTM) y Fermín Aldeguer (VR46). Parece que finalmente formará dupla española con Mir y Dani Holgado, actualmente en Moto2.

Bastianini podría aún renovar con KTM para seguir en el Tech3, aunque todo apunta a que cubrirá la baja de Ai Ogura en el Trackhouse Aprilia, dado que el japonés se marcha a Yamaha, donde con toda probabilidad compartirá box con Jorge Martín.

Otro talento español de Moto2, Izan Guevara está en pole para sustituir a Jack Miller en el Pramac Yamaha. El joven piloto mallorquín, de 21 años y campeón del mundo de Moto3 en 2022, marcha segundo en el Mundial de la categoría intermedia con Pramac, que ahora busca ascenderle a MotoGP en su misma estructura y como compañero del turco Toprak Razgatlioglu.

Hay muy pocos asientos confirmados públicamente para 2027: Marco Bezzecchi, líder del campeonato, firmó su renovación con Aprilia durante los test de pretemporada y ambas partes oficializaron su acuerdo simulando una boda. Moreira y Zarco tienen contrato en vigor para el próximo año con LCH Honda. En Jerez se anunció que Ai Ogura dejará el Trackhouse y que Alex Rins no tendrá continuidad en Yamaha después de tres temporadas. Aunque el destino de ambos sigue en el aire, el nipón es el más que probable sustituto del barcelonés, que busca entre los pocos huecos que dan en la parrilla.