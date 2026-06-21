Puñetazo sobre la mesa de Marc Márquez: "No me puedo descartar de la lucha por el título"

Los fans de Marc Márquez ya se permiten creer. Se permiten creer que el '93' será capaz de continuar sumando puntos para protagonizar una de las remontadas más bestias de la historia de MotoGP. Queda mucho por delante aún, pero sea como sea, ya son solo 40 puntos los que lo separan de Marco Bezzecchi, el líder, en la clasificación general. El '93' se llevó la victoria en Brno, la segunda consecutiva tras Balaton Park, y no podía estar más satisfecho.

El de Cervera atacó ya desde un inicio, y se situó gran parte de la carrera tras Pecco Bagnaia, con el ojo puesto en un Ai Ogura con un gran ritmo a final de carrera. A cinco vueltas del final, atacó al '63' para llevarse la victoria. "A nivel de ritmo, el orden no era el del final de la carrera, pero sacamos una muy buena primera vuelta, y pude pasar a Ogura. Luego tuve la paciencia para pasar a Pecco. Al final se me ha hecho largo, pero he podido aguantar", decía el catalán a DAZN.

Esta victoria sabe mejor que la lograda dos semanas atrás en Hungría... aquel era un circuito favorable a su estilo de pilotaje. "Esta es una victoria súper importante, por ser en un circuito a la derecha. Esto era algo que buscaba. En las últimas vueltas sufrí mucho; la moto iba bien, pero yo estaba vacío", explicaba.

Si bien el discurso en las anteriores citas sobre una posible remontada era cauto, ahora es difícil descartar al piloto del Ducati Lenovo en la lucha por el mundial. Marc regresó de su doble intervención de hombro y pie derechos en Mugello, tras perderse dos citas. Estaba a más de 100 puntos. Pero ahora se sitúa a 40 de 'Bezz'. "Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo pasar Brno y Assen, que es un circuito que me cuesta incluso estando bien físicamente. En Alemania tocará atacar, y de allí pasar el verano", dijo el '93'.

"Cuando pase el verano veremos cómo vuelvo. Pero, evidentemente, estando a 40 puntos y quedando más de la mitad del campeonato, no me puedo descartar de la lucha por el título", expresaba, visiblemente cansado tras una carrera tan exigente. "Las limitaciones estarán allí, y veremos cómo las podré suplir. Lo importante es que me estoy acercando más a mi estilo", sentenciaba.