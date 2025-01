El pulso Márquez-Bagnaia, visto por Ramón Forcada: "La competencia, sana o insana, da resultado"

Ramon Forcada (Moià, Barcelona, 24 de mayo de 1957) es uno de los ingenieros más apreciados del paddock de MotoGP, del que se despidió el pasado año, después de más de tres décadas en primera línea. Debutó en el Mundial en 1989 junto a Álex Crivillé y ha trabajado con grandes pilotos, de la talla de John Kocinski, Álex Barros, Carlos Checa, Casey Stoner o Jorge Lorenzo. Con éste último estuvo entre 2008 y 2016 en Yamaha, logrando 3 títulos de MotoGP además de 44 victorias en la clase reina. En la fase final de su carrera, Forcada estuvo en los boxes de Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso.

Fanático de las dos ruedas, este ingeniero sin título –estudiaba Ingeniería Mecánica y Económicas, aunque no terminó ninguna de las dos carreras – entró en el Mundial de manera casual y lo que tenía que ser una aventura esporádica, “de solo cinco meses”, se convirtió en su vida.

¿Cómo llegó al Mundial?

Bueno, en ese momento no tenía compromisos familiares, no tenía pareja y estaba de viaje continuamente. Siempre me han gustado las motos y conocía a Eduard Giró, el jefe de Ossa, que era el ingeniero de JJ Cobas y me propuso trabajar en el banco de pruebas para Crivillé. Firmé un contrato de cinco meses que se convirtieron luego en 36 años en el Mundial.

¿Qué recuerda de esa época?

La primera sorpresa fue el ambiente de trabajo en el equipo de Antonio Cobas, aquello era como una familia, no había horarios, todos trabajaban cuando podían, día y noche, porque éramos muy pocos. Y los viajes eran muy diferentes de ahora. No existía la Unión Europea y cada frontera dependía de la policía que trabajaba en la aduana. En algunas estabas 24 horas esperando que te diesen un carnet para entrar.

Desde aquellos tiempos ¿En qué aspectos ha habido la mayor evolución en el campeonato?

Con la llegada de Dorna el campeonato se profesionalizó, aunque se perdió la parte humana, de las fiestas y de cuando todos éramos amigos. Antes, había pilotos que solo iban para clasificarse y cobrar la prima de salida, la gente daba dos vueltas en carrera y se iba a casa para hacer la siguiente con los mismos neumáticos, algo impensable. Llegaron los sponsors y creció la difusión a nivel mediático. Y las fábricas se han involucrado mucho más, porque antes, lo que hacíamos en JJ Cobas era una moto artesanal, con cuatro mecánicos, en los bajos de una casa en Vilassar.

Y la seguridad…

Por supuesto, aunque también es verdad que entonces las motos corrían mucho menos. La evolución técnica implica que los accidentes sean más graves por la velocidad y eso ha llevado a incorporar medidas avanzadas de seguridad. Por ejemplo, con los airbags obligatorios en los monos de los pilotos y las exigencias a los circuitos, se ha cuidado muchísimo este aspecto por parte de Dorna. Ya se sabe que el motociclismo es un deporte de riesgo, hay accidentes y algunos son fatales, pero cada vez hay menos de estos.

Ha trabajado con muchos pilotos, con grandes nombres. ¿Qué es lo más importante en la relación técnico – piloto?

Es fundamental que necesites el mínimo tiempo para entender lo que el piloto quiere decir. Ellos tienen su vocabulario, a veces lo hemos visto en algún video, hacen gestos, sonidos… cuando antes lo entiendas, antes lo podrás intentar solucionar y el tiempo es muy valioso en un gran premio.

Vayamos a la actualidad. ¿Qué le pareció la gestión de Ducati en el Mundial 2024, dejando competir y ganar a Martin?

No me extrañan jamás estas situaciones, porque yo he estado en equipos de fábrica y satélites. Y al final, hay dos apartados muy importantes dentro de los equipos: la marca y los técnicos. A nivel de marca, seguro que no hizo gracia que ganase Jorge Martín, pero para los ingenieros, si gana su modo, ya está bien. Cuando nosotros estábamos en Yamaha con Lorenzo y Valentino, evidentemente el equipo era italiano y pro-Rossi, pero en cambio, los técnicos japoneses eran de Yamaha, no eran de Valentino ni de Jorge. Y ellos querían que el título fuese para la fábrica. Además, hay otro tema, se habla mucho de la electrónica, de los datos. Y en Ducati, con ocho motos en parrilla, compartiendo datos, se habría notado cualquier manipulación y habría dado mala imagen a la marca.

¿Y la elección de Márquez en lugar de Martin para el equipo oficial Ducati Lenovo?

Bueno, los equipos, las marcas, buscan tener la mejor moto y sentar al mejor piloto en esa moto.

¿Bagnaia-Márquez puede ser una bomba de relojería?

Es complicado, pero tener a dos ‘gallos’ en un mismo box da resultados. Siempre digo que los mejores años de Yamaha fueron cuando tenían a Jorge y Valentino peleados. Gestionar el día a día era un poco más complicado, pero no afectaba a la parte técnica, que funciona al margen de toda la parte política. Los resultados fueron insuperables, ganabas la triple corona cada año, los títulos de marcas, equipos y pilotos. ¿Por qué? Porque entre ellos, Rossi y Lorenzo se retroalimentaban. Al final, creas una competencia, sana o insana, y eso funciona.

Tardozzi, el team manager de Ducati, asegura que podrán controlar las tensiones...

Seguro. No son niños, Marc y Pecco ya tienen una edad y saben lo que pueden hacer, hay rivalidad, pero ambos son pilotos maduros y con mucho ‘coco’. Bagnaia es quizá más tranquilo que Marc, pero él nunca ha tenido problemas con el compañero de turno. Es un ganador y luchará con quien sea, pero nunca ha ido a hacer la guerra psicológica en casa.

¿Si vuelve la versión anterior a su lesión, Marc puede arrasar e incluso dejar en evidencia a Bagnaia?

Hombre, un tipo que ha ganado 11 carreras en el último año, aunque no haya ganado el campeonato, que sumó dos mundiales seguidos y eso solo lo han hecho tres pilotos en toda la historia de MotoGP, no va a quedar en evidencia. Uno de los dos ganará y uno de los dos perderá. Evidentemente, da mucho más prestigio ganar contra otro que lleva la misma moto y es bueno.

Ducati ha dicho que si discrepan Marc y Pecco puede hacer una doble vía de desarrollo de la Desmosedici...

Ducati ya tiene una moto muy buena y lo que han hecho es juntar a dos pilotos buenísimos con características similares. Son los dos mejores frenadores del campeonato y la Desmosedici GP25 frena muy bien. El equipo tendrá información que irá en la misma dirección. Eso es buenísimo. Y sí al final hay que hacer dos vías de desarrollo, tampoco es problema, es lo que hace casi todo el mundo. La moto nace con un setting base y a cada piloto le tienen que dar lo suyo.

¿Cree que pase lo que pase, Ducati ya ha ganado el Mundial 2025?

No. Es verdad que tienen todos los números para ganar, casi todos. Pero a veces pasan cosas, sobre todo en un deporte con una parte tan técnica. En 2020 creo recordar que Yamaha iba muy bien, parecía que tenía encarrilado el campeonato y empezaron a tener problemas con las válvulas de los motores. Ahora, como están precintados, si tienes un problema no lo puedes resolver y comenzaron a romper motores. En definitiva, nunca puedes dar nada por seguro.

Imposible no hay nada, pero Jorde Martín lo tiene muy difícil para defender el título este año. El proyecto de Aprilia está muy, muy verde. El que diseñó la moto ya no está y hay que entenderla y desarrollarla Ramón Forcada

¿Qué opina de Jorge Martín y su movimiento a Aprilia? ¿Podrá defender el título?

Imposible no hay nada, pero el reto es difícil porque, aparte de intentarlo con una moto completamente diferente y un equipo diferente, él solo se lleva a su jefe de mecánicos, se va a un equipo que ha tenido muchísimos cambios este invierno. Significa entrar en un proyecto muy, muy verde. La moto existe, pero ya no está el que la diseñó y hay que entenderla y desarrollarla. Todo esto requiere su tiempo.

¿La crisis de KTM pasará factura a Acosta, Bastianini y Viñales?

Stefen Pierer, que era el alma mater del grupo, ya no está y ahora, según la ley austríaca, las decisiones las tendrá que tomar un comité de proveedores de KTM, ya no una persona sola, igual habrá gente que partidaria de seguir en las carreras y gente que no, algunos ya han pedido que en 2025 se acabe el proyecto en MotoGP, con lo cual no es una situación cómoda para los pilotos, para su tranquilidad. Seguro que de haberlo sabido hace seis meses, ni Bastianini ni Maverick hubieran fichado por KTM.

¿Resucitará Honda?

Bueno, se han quedado muy atrás, dormidos, y ahora han de hacer pasos importantes. Les puede ir bien con el cambio de reglamento de 2027, el problema que para eso falta mucho tiempo. Honda es un monstruo de la industria y depende de las decisiones políticas a nivel de inversión. Hay que ver si realmente apuestan por recuperar el tiempo perdido y se quitan de bastantes de los prejuicios de los fabricantes japoneses. Por ejemplo, fichamos a un italiano si sabe más…