Aprilia lidera en Cheste y Puig advierte que Honda debe "mejorar en todo”

Muchas novedades e ilusiones renovadas los test que se disputan este martes en Valencia con vistas a la temporada 2023 Márquez afronta el ensayo, decisivo para su equipo, con tres motos de prueba y nuevo compañero de box, Joan Mir

La pretemporada de MotoGP 2023 ha arrancado este martes en el circuito valenciano Ricardo Tormo de Cheste con muchas novedades e ilusiones renovadas en muchos boxes. Aunque por cuestiones contractuales la mayoría de pilotos cambian de equipo no lucen todavía sus futuros colores, todas las miradas se han centrado en la primera aparición de Jack Miller con KTM, la llegada de Enea Bastianini al equipo oficial Ducati junto al flamante campeón Pecco Bagnaia, las de Joan Mir y Álex Rins a Honda, Raúl Fernández y Miguel Oliveira al nuevo RNF-Aprilia, Álex Márquez a Gresini-Ducati y Pol Espargaró y el único debutante en 2023, Augusto Fernández, campeón de Moto2, al también nuevo GasGas-Tech3.

El aumento de carreras en el calendario ha recortado las jornadas de entrenamientos oficiales y en Valencia los pilotos solo dispondrán de un día de trabajo antes de iniciar el parón invernal. Joan Mir, campeón del mundo en 2020, ha sido uno de los primeros en salir a pista como nuevo piloto del Repsol Honda, mientras que al otro lado del box, Marc Márquez tenía a su disposición tres motos. Las altas expectativas con las que llega Mir tras cerrar, forzosamente, su etapa en Suzuki por la despedida del Mundial de los de Hamamatsu, contrastan con los problemas que admiten tanto Márquez como el team manager Alberto Puig después la marca alada haya concluído la temporada en última posición del campeonato de constructores.

"Es cuestión de tiempo que Honda de con la tecla y tenga una moto que nos haga ser muy competitivos", auguraba Mir antes del test en conversación con los enviados de motorsport.com. Márquez, por su parte, terminó el curso feliz con la buena marcha de su recuperación, pero con un toque de atención a su equipo: "Si queremos volver a ganar, yo tengo que dar un paso y Honda necesita dar dos".

El octocampeón ha comenzado el test con la moto de 2022, para a continuación comenzar a probar las Honda pintadas de negro que ya probó Bradl en Jerez. Alberto Puig ha explicado en DAZN que "hay bastantes cosas diferentes en la moto, con bastantes cambios. Hay dos prototipos. Marc ya probó el primero, con cosas que sí otras que no. Es pronto para saber si hemos mejorado. Tenemos que mejorar en todo: potencia, estabilidad en la frenada. No sé los otros, sé que nosotros no estamos bien", ha reconocido.

Augusto Fernández ha estrenado su título de campeón del Mundo de la clase intermedia subiéndose por primera vez a la MotoGP del GASGAS, con la que ha bajado ya 3 segundos su tiempo esta mañana, mientras que Pol Espargaró ha vuelto a pilotar la RC16 tras su amarga despedida del Repsol Honda. El de Granollers, que en las dos últimas temporadas no ha logrado ser competitivo con la RC213V, ha inaugurado su etapa de rojo con una franca sonrisa después de sus primeras vueltas a la pista. Buena señal.

También Álex Márquez deja atrás su 'pesadilla' en Honda con un motivador reto al manillar de la Ducati del Team Gresini, sustituyendo a Enea Bastianini. El menor de los hermanos Márquez ha calificado como "decisivo" para su carrera deportiva el año de contrato que ha firmado.

También se avecinan cambios emocionantes para Aprilia. A pesar de que su candidatura al título de 2022 con Aleix Espargaró se ha quedado a medio camino, han dado grandes pasos adelante esta temporada y esperan volver a ser candidatos el próximo año con el piloto de Granollers y su compañero Maverick Viñales. Los italianos han dado la bienvenida en Cheste a su primer equipo satélite de MotoGP , con Miguel Oliveira y Raúl Fernández cambiando las KTM RC16 por las RS-GP en el recién creado equipo RNF de Aprilia.

La pretemporada ha comenzado con una nueva revisión médica a toda la parrilla, obligatoria para poder recibir la licencia de Gran Premio de la FIM. Los exámenes han corrido a cargo del equipo médico de MotoGP de Quiron Prevención que sustituye a la Clínica Mobile en el paddock.

Los tiempos del test (a las 13.30 horas)

1. Maverick Viñales (Aprilia) 1:30.325

2. Aleix Espargaró (Aprilia) a 0.073

3. Jorge Martin (Ducati) a 0.251

4. Enea Bastianini (Ducati) a 0.267

5. Luca Marini (Ducati) a 0.288

6. Johann Zarco (Ducati) a 0.301

7. Marc Márquez (Honda) a 0.351

8. Marco Bezzecchi (Ducati) a 0.410

9. Miguel Oliveira (Aprilia) a 0.611

10. Brad Binder (KTM) a 0.759

11. Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.762

12. Álex Márquez (Ducati) a 0.815 0.053 330.5

13. Pol Espargaró (GASGAS) a 0.858

14. Francesco Bagnaia (Ducati) a 0.932

15. Takaaki Nakagami (Honda) a 0.932

16. Franco Morbidelli (Yamaha) a 0.964

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 0.989

18. Joan Mir (Honda) a 1.235

19. Jack Miller (KTM) a 1.313

20. Raul Fernández (Aprilia) a 1.313

21. Álex Rins (Honda) a 1.645

22. Augusto Fernández (GASGAS) a 2.359

23. Michele Pirro (Ducati) a 2.480