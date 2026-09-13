¿Cuándo es el próximo Gran Premio de MotoGP? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Tras la intensa cita en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, MotoGP pone rumbo al Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria. El Mundial aterrizará el próximo fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, en el trazado de Spielberg, donde los pilotos afrontarán la decimoquinta prueba de la temporada 2026 y la última cita europea antes del inicio de la gira asiática.

Precisamente, Marc Márquez llegará a Austria como nuevo líder del Mundial después de imponerse este domingo en Misano. El piloto de Cervera ha igualado a puntos a Jorge Martín (274), aunque se coloca primero en la clasificación gracias a su mayor número de victorias. Marco Bezzecchi, que se fue al suelo en la primera vuelta del Gran Premio de San Marino cuando lideraba la carrera, queda ahora por detrás de ambos en la lucha por el título, a 33 unidades.

El Red Bull Ring, la próxima cita del calendario de MotoGP / DOMINIK ANGERER / EFE

Todos ellos tendrán una nueva oportunidad de marcar diferencias en el Red Bull Ring, un circuito que regresó al calendario de MotoGP en 2016 después de 18 años de ausencia del Mundial en Austria. El trazado está situado en Spielberg, en la región de Estiria, y tiene sus orígenes en 1969, cuando fue construido bajo el nombre de Österreichring. En 1996 fue reconstruido con la configuración que mantiene actualmente y, tras varias etapas, volvió a abrir sus puertas en 2011 ya como Red Bull Ring.

El circuito austriaco se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas y cambios de desnivel, lo que convierte a la velocidad punta y la aceleración en dos de sus grandes protagonistas. El trazado cuenta con una longitud de 4,35 kilómetros, 11 curvas —ocho a derechas y tres a izquierdas— y una diferencia de altitud de 65 metros. Además, su recta más larga alcanza los 810 metros, uno de los puntos clave para los adelantamientos.

Será una nueva batalla entre Márquez, Martín y Bezzecchi en un campeonato que llega a su tramo decisivo antes de abandonar Europa y poner rumbo a Japón.

¿Cuándo es el GP de Austria de MotoGP?

El Gran Premio de Austria de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 18 al 20 de septiembre en el Red Bull Ring de Spielberg, uno de los trazados más rápidos y espectaculares del calendario. Será la decimoquinta cita del calendario 2026 de MotoGP, una semana después del Gran Premio de San Marino disputado en Misano.

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¿Dónde ver el GP de Austria de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN, la plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato. Los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3.