¿Cuándo es el próximo Gran Premio de MotoGP? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Tras la cita anual en el caluroso y trepidante MotorLand (Aragón), MotoGP pone rumbo al penúltimo circuito europeo antes del inicio de la gira asiática. El mundial aterrizará del 11 al 13 de septiembre en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, un circuito muy favorable a Marc Márquez, puesto que es el que atesora más victorias, con un toral de seis.

Precisamente, el piloto de Cervera fue el claro protagonista del fin de semana tras llevarse los 37 puntos en victorias que se reparten. Aterrizará en Misano a 19 puntos de Jorge Martín, que acumula un total de 256. Marco Bezzecchi, tras terminar tercero en las dos carreras, es tercero a 24 puntos de 'Martinator'.

Todos ellos tendrán una nueva oportundiad en el circuito sanmarinense. Durante los años 80 y principios de los 90, Misano fue uno de los escenarios habituales de los Grandes Premios de Italia. Sin embargo, fue en 2007 cuando afrontó una de sus renovaciones más importantes para más capacidad de aforo y mejora de seguridad, que deribó a que el trazado se se componga ahora de 4.200 metros de longitud, divididos en 10 curvas de derechas y seis de izquierdas. Además, el sentido de circulación, pasó a disputarse las carreras en el sentido de las agujas del reloj.

¿Cuándo es el GP de San Marino de MotoGP?

El Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, uno de los trazados más emblemáticos del calendario. Será la decimocuarta del calendario 2026 de MotoGP, dos semanas después de la cita disputada en MotorLand (Aragón).

¿Dónde ver el GP de San Marino de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3.

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