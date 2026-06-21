¿Cuándo es el próximo Gran Premio de MotoGP? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Sin tiempo de reacción, el Mundial de MotoGP abandona Brno (República Checa) para poner rumbo a otro trazado emblemático, Assen, donde se va a disputar el Gran Premio de Países Bajos del 26 al 28 de junio. Se trata del único circuito que ha acogido cada año una prueba del Campeonato del Mundo de Velocidad desde su creación, en 1949.

Compuesto por 18 curvas, 6 hacia la izquierda y 12 hacia la derecha, tiene una longitud de 4.542 metros. El trazado fue construido para albergar el GP, pero antes la carrera se desarrollaba por carreteras públicas. Si el trazado se caracteriza por algo, es su ambiente festivo, con una gran cantidad de aficionados que ofrecen su calor a los pilotos cada curso.

Marc Márquez en el podio de Assen el pasado curso, cuando fue primero / VINCENT JANNINK / EFE

El piloto que acumula más victorias en el trazado es Valentino Rossi, con un total de 8. Giacomo Agostini le sigue con 6 y Mick Doohan con cinco. El pasado curso, Marc Márquez se llevó la victoria tanto al sprint como el domingo. En la carrera larga compartió podio con Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia.

Marc Márquez aterrizará como ganador de las dos últimas citas. El piloto de Cervera se impuso en Balaton Park (Hungría) y Brno (República Checa) y ya se sitúa a 40 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi, quien no corrió la carrera dominical en suelo checo tras imponérsele una sanción por conducta antideportiva tras golpear a un comisario de pista. Jorge Martín, por su parte, llegará a 8 puntos de su compañero de equipo.

¿Cuándo es el GP de Países Bajos de MotoGP?

El Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 26 al 28 de junio en el Circuito de Assen, uno de los trazados más clásicos del calendario. Será la décimacita del calendario 2026 de MotoGP, una semana después de la cita disputada en Brno (República Checa).

¿Dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3.

En SPORT podrás seguir todas las novedades del Mundial de MotoGP 2026 con directos, crónicas, reacciones y todas las novedades de la categoría reina.