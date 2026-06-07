¿Cuándo es el próximo Gran Premio de MotoGP? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Terminado ya el Gran Premio de Hungría en Balaton Park, el Mundial de MotoGP afronta una pausa de dos semanas antes de aterrizar en la próxima cita del calendario 2026, que se disputará en el Circuito de Brno (República Checa) del 19 al 21 de junio. Se trata de uno de los trazados más históricos del calendario, que alberga carreras desde 1987.

El pasado curso, Marc Márquez fue el piloto que se llevó la victoria en suelo checo, con Marco Bezzecchi y Pedro Acosta en el podio. El piloto de Cervera también se adjudicó la carrera al Sprint, aunque le faltó la 'pole' para el triplete del fin de semana, que se la arrebató precisamente su compañero de box, Pecco Bagnaia.

Marc Márquez durante la celebración de su victoria en Brno (República Checa) en 2025 / FILIP SINGER / EFE

No sería extraño creer en una nueva victoria del '93'. La inercia con la que aterrizará en el trazado checo no puede ser mejor. Tras su doble intervención de pie y hombro derecho, el catalán volvió a reencontrarse con la victoria en Hungría. Se llevó la 'pole', se impuso en la carrera al sprint y firmó doblete de fin de semana al ver caer la bandera a cuadros en primera plaza el domingo.

La realidad es que la cita es una de las más históricas. Se comenzó a disputar en 1930, originalmente en un circuito urbano. No obstante, en 1987 se trasladó al moderno circuito permanente, de 5.403 metros de con un total de 15 curvas, seis de izquieras y ocho de derechas. Se ha convertido en un indiscutible en la categoría reina del motociclismo.

Valentino Rossi es el piloto que acumula más victorias, con un total de cinco, seguido de Marc Márquez y Giacomo Agostini, quienes tienen cuatro cada uno. Sin duda, el '93' será uno de los pilotos a seguir en este GP, donde se espera que se encuentre mejor físicamente tras haber completado dos citas ya después de su doble operación de hombro y pie derechos.

¿Cuándo es el GP de la República Checa de MotoGP?

El Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 19 al 21 de junio en el Circuito de Brno, uno de los trazados más clásicos del calendario. Será la novena cita del calendario 2026 de MotoGP, dos semanas después de la cita disputada en Balaton Park (Hungría).

¿Dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3.

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