¿Cuándo es el próximo Gran Premio de MotoGP? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

El Mundial 2026 de MotoGP sigue adelante y tras un emocionante Gran Premio de Italia, continúa su periplo por Europa y pone rumbo a Brno para el Gran Premio de Hungría que se disputará en Balaton del 5 al 7 de junio. La octava cita del calendario a la que Marco Bezzecchi llega como líder destacado tras su victoria en Mugello.

En el trazado italiano, donde nunca antes Aprilia había conseguido ni la pole ni la victoria, la casa de Noale fue la gran triunfadora. En la sesión de clasificación consiguió no solo la primera posición, sino una primera fila completa, con Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín.

Bezzecchi celebra su victoria con Pecco Bagnaia / EFE

En la sprint, el del TrackHouse se llevó una victoria que sirve para reivindicar su papel en el campeonato y abrió el camino a la marca. En la carrera del domingo llegó una nueva victoria que se completó con el segundo puesto de Martín en lo que supone el cuarto doblete del equipo en siete carreras disputadas hasta el momento.

La prueba italiana fue también escenario del regreso de Marc Márquez después de someterse a una doble operación tras el fin de semana en Le Mans. El de Cervera se mostró cauteloso y decidió no arriesgar en su vuelta a la competición. En la sprint consiguió una meritoria quinta plaza y el domingo en la carrera larga finalizó séptimo tras una intensa batalla con Pedro Acosta.

El curso pasado Marc se llevó la victoria en Balaton Park, acompañado en el podio precisamente por Pedro Acosta y Marco Bezzecchi. El de Ducati fue también ganador de la sprint, con los dos pilotos del VR46, Di Giannantonio y Morbidelli, completando el Top-3.

¿Cuándo es el GP de Hungría de MotoGP?

El Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 5 al 7 de junio en Balaton Park, un circuito moderno estrenado en 2023 a unos 65 kilómetros de Budapest. Será la octava prueba del campeonato, apenas una semana después del Gran Premio de Italia.

¿Dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3.

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