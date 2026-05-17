¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

El Mundial de MotoGP deja atrás un GP de Catalunya para olvidar. El domingo de carreras terminó con dos pilotos en el hospital, Álex Márquez y Johann Zarco, tras dos graves accidentes con dos banderas rojas que provocaron tres salidas distintas en la categoría reina del motociclismo.

En el caso del catalán, sufrió un grave accidente en la contrarrecta del Circuit. Pedro Acosta, quien marchaba primero, sufría un fallo electrónico en su KTM que terminaba en impacto del catalán, que se iba hacia el muro y terminaba cayendo a una gran velocidad.

Tras la reanudación de la carrera, se procedió a un nuevo inicio. Después de la caída del semáforo en rojo, la curva 1 del trazado catalán fue testigo de otro accidente horrible. Zarco contactaba con la rueda trasera de Pecco Bagnaia y se quedaba enganchado con la moto del italiano.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

Ambos accidentes terminaron con dos pilotos en el hospital, y, dentro de la gravedad del accidente, se encuentran en buen estado, tal y como comunicaron el Gresini Racing y los pilotos a través de sus redes sociales.

En cuanto al resultado de la carrera, que fue lo menos importante de la jornada, Fabio Di Giannantonio consiguió su primera victoria desde el GP de Qatar de 2023. Completaron el podio Joan Mir y Fermín Aldeguer, aunque la penalización de 16 segundos al mallorquín por la presión en los neumáticos lo terminó catapultando a la décimotercera plaza.

Finalmente Marco Bezzecchi fue cuarto, y tras la caída de Jorge Martín después de la tercera salida, el italiano se coloca más líder del título con 15 puntos de ventaja sobre el campeón de 2024. Di Giannantonio, tras su victoria, se encuentra a 26. El Mundial, muy abierto para la siguiente carrera.

La próxima cita en el calendario es el GP de Italia, que volverá a acoger una temporada más el Mundial de MotoGP. El Circuito de Mugello es un escenario habitual y uno de los trazados con una afición más entregada.

¿Cuándo es el GP de Italia de MotoGP 2026?

El Gran Premio de Italia de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 29 al 31 de mayo en el Circuito de Mugello. Será la séptima prueba del calendario de MotoGP y llegará dos semanas después del GP de Catalunya.

¿Dónde ver el GP de Catalunya de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3. También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset, que ha adquirido los derechos de la retransmisión.