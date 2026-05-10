¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

El Mundial 2026 de MotoGP ha dado finalmente carpetazo al GP de Francia. Una vez disputado el emocionante fin de semana en el Circuito de Bugatti en Le Mans, los equipos ponen rumbo a Barcelona para disputar la sexta prueba del calendario programada para esta temporada: el GP de Catalunya en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El GP de Francia permitió a Jorge Martín resucitar en la lucha por el Mundial. Después de una temporada realmente complicada tras su calvario con las lesiones, el piloto de San Sebastián de los Reyes ha dado un paso adelante este año y se postula como uno de los grandes favoritos al título. La superioridad de Aprilia ha llevado a Marco Bezzecchi a la primera posición, pero Jorge Martín, su compañero de equipo, está a solo un punto.

Marc Márquez, lesionado en Le Mans / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Las malas noticias llegaron del lado de Marc Márquez; tras sufrir una dolorosa caída durante la Sprint del sábado, el piloto de Cervera pasó por el quirófano y se perderá la cita en casa delante de su público. Son semanas complicadas para el piloto de Ducati, que se distancia en la clasificación y no se pone fecha para su vuelta esta temporada.

La próxima cita en el calendario es el GP de Catalunya, que volverá a acoger una temporada más el Mundial de MotoGP. El Circuit de Barcelona-Catalunya es un escenario habitual del motociclismo mundial y la expectación será tremenda para conocer quién será el nuevo rey del trazado tras la ausencia de Marc Márquez.

¿Cuándo es el GP de Catalunya de MotoGP 2026?

El Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 15 al 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Será la sexta prueba del calendario de MotoGP y llegará la semana siguiente del GP de Francia.

¿Dónde ver el GP de Catalunya de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3. También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset, que ha adquirido los derechos de la retransmisión.

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