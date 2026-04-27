MotoGP
¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026? Fecha, horario y dónde ver el GP de Francia por TV y en directo
A qué hora es el GP de Francia y todos los horarios del fin de semana en el Circuito Bugatti de Le Mans
El Mundial de MotoGP ha dado carpetazo al GP de España. Una vez terminado el fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, tocará esperar dos semanas para volver a ver a los pilotos en pista, que volverán a escena durante el GP de Francia, la próxima cita del calendario.
El Circuito Bugatti de Le Mans acogerá lo que será la quinta prueba de la temporada 2026 de MotoGP. El calendario seguirá el programa europeo antes de pasar por Montmeló, que celebrará la sexta cita tras el GP de Francia. La lucha por el título mundial no puede estar más ajustada y se espera una enorme expectación para saber qué piloto conseguirá alzarse en lo más alto al final del curso.
Entre ellos está Marc Márquez, que ha ganado en tierras galas hasta en cuatro ocasiones, tres en MotoGP y una en Moto2. El piloto de Ducati buscará igualar a Ángel Nieto con cinco triunfos en el Circuito Bugatti de Le Mans y así recortar distancias al frente de la clasificación de pilotos, donde tiene entre ceja y ceja defender su corona mundial tras la victoria la temporada pasada.
¿Cuándo es el GP de Francia de MotoGP 2026?
El Gran Premio de Francia de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 8 al 10 de mayo en el Circuito Bugatti de Le Mans. Será la quinta prueba del calendario de MotoGP y llegará dos semanas después del GP de España.
Viernes 8 de mayo:
- Moto3 | FP1: 09:00 horas
- Moto2 | FP1: 09:50 horas
- MotoGP | FP1: 10:45 horas
- Moto3 | Practice: 13:15 horas
- Moto2 | Practice: 14:05 horas
- MotoGP | Practice: 15:00 horas
Sábado 9 de mayo:
- Moto3 | FP2: 08:40 horas
- Moto2 | FP2: 09:25 horas
- MotoGP | FP2: 10:10 horas
- MotoGP | Q1: 10:50 horas
- MotoGP | Q2: 11:15 horas
- Moto3 | Q1: 12:45 horas
- Moto3 | Q2: 13:10 horas
- Moto2 | Q1: 13:40 horas
- Moto2 | Q2: 14:05 horas
- MotoGP | Sprint (≈13 vueltas): 15:00 horas
Domingo 10 de mayo:
- Warm Up MotoGP: 09:40 horas
- Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas
- Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas
- MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas
¿Dónde ver el GP de Francia de MotoGP 2026?
En España, el GP de Francia y el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.
En SPORT podrás seguir todas las novedades del Mundial de MotoGP 2026 con directos, crónicas, reacciones y todas las novedades de la categoría reina.
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