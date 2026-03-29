¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026?

Parón obligado en el Mundial de MotoGP. Tras el Gran Premio de Estados Unidos, la caravana mundialista gozará de casi un mes de descanso tras el aplazamiento del Gran Premio de Qatar debido al conflicto bélico que azota Oriente Medio en las últimas semanas. La cita en Losail estaba programada para el fin de semana del 10 al 12 de abril, por lo que deja un vacío de competición en las próximas semanas. Es por eso que la próxima cita ya es el Gran Premio de España, que se celebrará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del 24 al 26 de abril.

El Mundial aterrizará para la próxima carrera en uno de los eventos más populares y multitudinarios del Mundial. Jerez acoge una gran tradición en el mundo de las dos ruedas y cuenta con 4,42 kilómetros repartidos en 13 curvas, 8 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. El piloto con más victorias en el trazado es Valentino Rossi (7), mientras que de los pilotos actuales en parrilla, Fabio Quartararo es el que ostenta más 'poles', con cinco. Veremos si en uno de sus circuitos favoritos, 'El Diablo' es capaz de sacar lo mejor de una descafeinada Yamaha.

Álex Márquez ganó en Jerez el pasado curso / J.P.Gandul / EFE

Sea como sea, Marco Bezzecchi aterrizará allí como líder del mundial con 81 puntos y Aprilia, en general, partirá como favorita. El italiano logró en el Gran Premio de Estados Unidos su quinta victoria consecutiva, la tercera de la temporada 2026. Por su parte, Jorge Martín llegará como su máximo rival al encontrarse a cuatro puntos del liderato con 77 puntos. Ambos pilotos lograron dos dobletes consecutivos para Aprilia en Brasil y Texas. Acosta es tercero y actualmente acumula 60 puntos, a 21 del liderato de Bezzecchi.

El fin de semana en Texas no fue el mejor para Marc Márquez. El piloto catalán partía como favorito en un trazado en el que se impuso hasta en siete ocasiones en el pasado. Sin embargo, clasificó sexto y en la carrera al Sprint se fue al suelo en la primera vuelta, llevándose por delante al 'poleman' Fabio Di Giannantonio y recibiendo una 'long lap' como penalización. El pasado año, se llevó la carrera al Sprint pero fue su hermano Álex Márquez quien se llevó la victoria tras una caída del '93'.

¿Cuándo es el GP de España de MotoGP 2026?

El Gran Premio de España de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 24 al 26 de marzo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Será la cuarta prueba (tenía que ser la quinta, pero Qatar queda aplazada) del calendario de MotoGP y llegará cuatro semanas después del GP de Estados Unidos, celebrado en el Circuito De Las Américas.

¿Dónde ver el GP de Brasil de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

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