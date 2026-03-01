¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026?

El calendario de MotoGP entra en un pequeño parón de dos semanas. Después del inicio del campeonato en el GP de Tailandia, tocará esperar para volver a ver a los pilotos en pista, que volverán a escena durante el GP de Brasil, próxima cita programada en el calendario.

El GP de Tailandia confirmó que Ducati no es la moto dominante este inicio de campeonato. A pesar de que Marc Márquez sigue exprimiendo el máximo potencial de su vehículo, lo cierto es que la moto de la marca italiana sufre en prestaciones contra Aprilia o Red Bull KTM.

Márquez consiguió terminar segundo en la Sprint del sábado, pero solamente pudo ser cuarto durante la carrera del domingo donde se vio superado por las motos más rápidas. Minimizados los daños en Tailandia, el piloto de Ducati pone ahora su foco en Brasil, donde su escudería tendrá una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y subir prestaciones para competir con el resto.

El Autódromo Internacional Ayrton Senna acoge una carrera de MotoGP 22 años después. La última visita a este vibrante país sudamericano fue en 2004 y mucho ha llovido desde entonces. Brasil tendrá en dos semanas las miradas del mundo del motociclismo y será una buena prueba para el trazado de demostrar que merece seguir siendo el escenario de una de las 24 carreras programadas durante la temporada.

¿Cuándo es el GP de Brasil de MotoGP 2026?

El Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 20 al 22 de marzo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna. Será la segunda prueba del calendario de MotoGP y llegará tres semanas después del GP de Tailandia.

¿Dónde ver el GP de Brasil de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

Noticias relacionadas

En SPORT podrás seguir todas las novedades del Mundial de MotoGP 2026 con directos, crónicas, reacciones y todas las novedades de la categoría reina.