El pronóstico de Jorge Lorenzo sobre Ducati y Marc Márquez: "Veo este mundial muy negro"

Marc Márquez se despide de Jerez con un sabor agridulce. El vigente campeón, con un inicio de curso complejo marcado por las molestias en su hombro derecho y algunos infortunios en pista, tenía marcada en rojo la cita en el trazado andaluz tras haber recuperado sensaciones a nivel físico. Y pese a que el sábado fue un gran día, con pole y victoria al sprint en mojado, el domingo se fue al suelo en la persecución a su hermano Álex por la cabeza de carrera. Un inicio de curso complejó que analizó un tres veces campeón de la categoría como Jorge Lorenzo.

La realidad es que la suerte no ha estado al lado del '93' en el arranque del vigente curso. El catalán, que el pasado año arrasó con once victorias dominicales (racha que se vio frenada por la lesión en el hombro derecho en Indonesia), solo logró subirse a lo más alto del podio en la carrera al sprint en Brasil y ha sufrido otros contratiempos como el pinchazo de rueda trasera en Tailandia o la penalización en Texas, uno de sus trazados talismán, tras irse al suelo durante la carrera del sábado y llevarse puesto a Fabio Di Giannantonio. El domingo llegó un nuevo 0 con la caída en la curva 11 del trazado jerezano.

Una serie de factores que se unen al dominio de Aprilia en la actualidad, rompiendo con el esquema de marca dominante que había impuesto Ducati en las últimas cuatro temporadas. Por su parte, Jorge Lorenzo, quien conoce bien a Marc tras haber competido contra él, e incluso a su lado del box, lo tiene claro: Marc no se encuentra del todo bien. "Está como casi aceptando la situación negativa que está viviendo. Realmente, como he repetido este fin de semana, no lo veo bien, desde la parrilla de Austin, que hacía muchos gestos en el brazo, incluso en Nieto y Peluqui en la moto, también muchos gestos del brazo", valoraba el mítico dorsal '99' en el post de la carrera en DAZN, donde ejerce de comentarista.

Una situación que lo lleva a ver incluso a otros pilotos de la marca por delante de él, como es el caso de su hermano Álex en el fin de semana del Gran Premio de España o Fabio Di Giannantonio, del VR46, muy sólido en esta primera parte del curso. "Yo creo que Marc no está pilotando cómodo, no va rápido, no tiene ritmo, y está sufriendo incluso para ser el piloto más rápido de Ducati", valoraba."Porque Di Giannantonio hasta este momento sí que ha vivido algunos duelos que Marc ha ganado, pero en general está siendo más regular", revelaba.

Por otro lado, 'JL99' considera que Márquez debe centrarse en su recuperación. "Lo primero que tiene que hacer Marc es ir poco a poco, recuperar ese brazo para así poder pilotar con mucha más agresividad, mucha más energía e ir más rápido en general", dijo.

Un mundial "muy negro"

Por el momento, y dada la situación, Lorenzo no se atreve a colocar a Márquez como uno de los favoritos al título. Apunta a Marco Bezzecchi y las Aprilia como candidatos. "Yo veo este mundial muy negro, no por el negro negativo, sino el negro de Aprilia. Ducati tiene que inventarse algo. Yo creo que tiene que inventarse algo que les dé como mínimo, una décima de menos, de más velocidad, sino dos. Y Marc se tiene que recuperar de ese brazo", opinaba en la retransmisión.

Por el momento, 'Bezz' domina con 101 puntos, once por delante de su compañero de box, Jorge Martín, que es segundo. El mayor de los Márquez es quinto, a 44 puntos. Y aunque queda mucho campeonato por delante, las cosas comienzan a ponérsele cuesta arriba al vigente campeón. "Si no, Bezzecchi va a seguir dominando y en el supuesto caso de que Bezzecchi se hiciese daño, tiene a Martín también segundo del campeonato, que también va muy rápido. Con lo cual, si Ducati quiere parar este dominio de Aprilia, tiene que hacer algo de chasis, de motor, de electrónica diferente", terminaba analizando.