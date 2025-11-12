Primera imagen de Noah Dettwiler tras su accidente

El padre de Noah Dettwiler, Andy, ha dado la mejor de las alegrías esta mañana a los fans de MotoGP al publicar la primera imagen de su hijo abandonando el hospital. El joven piloto de Moto3 , que sufrió un pavoroso accidente con el campeón de la categoría José Antonio Rueda el pasado 26 de octubre en Sepang, ha puesto por fin rumbo a su casa en Suiza tras varias semanas ingresado y duros momentos en los que se llegó a temer seriamente por su vida.

"¡De camino!", ha escrito Andy en sus redes sociales, acompañando la foto en la que aparece junto a su hijo, en silla de ruedas y con la pierna izquierda escayolada, pero ambos, con una esperanzadora sonrisa que demuestra que lo peor ya ha pasado, aunque queda por delante otra operación en su país y una larga recuperación.

El pasado miércoles, el equipo CIP Green Power y el mánager del piloto, Tom Luthi, actualizaron el estado de salud del joven y explicaron que ya tenía 'luz verde' para ser repatriado desde Kuala Lumpur. "Nos complace anunciar que la salud de Noah Dettwiler ha mejorado notablemente en los últimos días, por lo que los médicos que lo atienden en Kuala Lumpur han autorizado su repatriación a Suiza. Un equipo de Swiss Air-Rescue Rega visitó a Noah en el hospital de Kuala Lumpur para coordinar los detalles de su traslado médico a casa".

La escudería ha precisado Dettwiler, que fue reanimado en pista tras sufrir tres paros cardíacos, ingresó en "condición crítica", permaneció en la UCI durante cuatro días y fue sometido a "varias cirugías de emergencia, incluyendo la extirpación del bazo para detener una hemorragia grave y una primera operación en la pierna, que presentaba una fractura expuesta. También le insertaron un catéter para monitorizar la presión intracraneal. Además, sufrió graves contusiones pulmonares y una fisura en el cuello. Necesitará usar un collarín cervical durante algunas semanas para estabilizarlo".