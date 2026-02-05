Primer susto de Marc Márquez en 2026: "Ya no pilotaba como los días anteriores"

Finalizado el primer ensayo de 2026 en el circuito de Sepang, los pilotos de la parrilla de MotoGP ya apuntan a los test que se celebrarán del 21 al 22 de febrero en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia). Algunos lo hacen con cuentas pendientes y otros con los deberes hechos. En el segundo grupo se encuentra Àlex Márquez, que se llevó el mejor registro de las tres jornadas tras marcar un 1:56.402 y superar el mejor tiempo que registró el miércoles su hermano mayor, Marc Márquez.

Precisamente, el mayor de los Márquez se volvió a subir de forma oficial a una MotoGP tras la lesión que sufrió el pasado mes de octubre en el trazado indonesio de Mandalika, tan solo una cita después de proclamarse 'world champ' por novena vez en Japón. El '93' fue embestido por Marco Bezzecchi durante la carrera al Sprint y sufrió una fisura en el omóplato y una lesión en los ligamentos acromioclaviculares, algo que lo obligó a pasar por quirófano y perderse las últimas cuatro citas de 2025.

Se perdió también los primeros test a lomos de la Desmosedici GP26 en los test del pasado noviembre, el martes siguiente al GP de la Comunitat Valenciana, por lo que su primera toma de contacto con su nueva moto se produjo en la primera jornada en los test Malasia, en la que ya firmó el mejor tiempo con un registro de 01:57.018.

Con más calma se lo tomó el miércoles, terminando la jornada en decimoquinta plaza, y el jueves fue el momento de aprovechar una de las tandas para simular el ritmo de una carrera Sprint, en la que fue ligeramente más lento que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y que su hermano Àlex. "La simulación fue bien, pero fui más lento que Alex", comenzaba diciendo en la sala de prensa de Sepang, tal y como recoge 'Motorsport'. "Ha ido bien, porque todo ha ido según el plan. Físicamente estoy bastante bien, pero esta tarde ya no pilotaba con la misma posición que los dos días anteriores", expresaba, sobre el lastre que arrastra por la lesión en su hombro derecho.

La primera caída de 2026

También hubo tiempo para su primera caída de 2026 tras empezar a buscar el 'time attack'. Antes de bajar el registro, el '93' firmó un arrastrón en la curva 1 del trazado malasio, un circuito especial en cuanto a 'grip' se refiere. Sin problemas, pudo volver al 'box' tras ser remolcado por una scooter que se encontraba en el vial, y terminó convirtiéndose en una de las anécdotas de la última jornada. "Me caí en la curva 1 porque cambiamos la aerodinámica y el balance también", explicó.

Finalmente, acabó con el cuarto mejor registro del día, un 1:56.789. "Ha habido tres pilotos más rápidos que yo, pero no es la primera vez que me pasa en Malasia. Me gustaría estar el primero y con el mejor ritmo, pero aquí no volvemos hasta octubre", explicó, tal y como recoge el medio antes citado. "Lo más positivo es que las sensaciones desde el primer momento fueron buenas", sentenció.