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MotoGP

Primer mensaje de Marc Márquez tras su operación

El piloto de Cervera se sometió este domingo a una doble intervención para tratar la fractura del pie provocada por el accidente en Le Mans y la del tornillo de su hombro

Marc Márquez publicó imágenes desde el hospital

Marc Márquez publicó imágenes desde el hospital / Instagram

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Marc Márquez ya se encuentra en recuperándose después de la doble operación a la que se sometió este domingo en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

El propio piloto publicó en sus redes sociales varias imágenes en las que se le puede ver en la clínica, acompañado de unas muletas, tras someterse a la intervención por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le provocó su caída en la sprint del GP de Francia.

Junto a las imágenes, Marc escribió un mensaje de agradecimiento para sus aficionados y para el equipo médico que le atendió este domingo durante la operación.

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"La cirugía fue un éxito! Estoy realmente agradecido por sus amables mensajes y apoyo. Un agradecimiento especial al equipo médico por su increíble trabajo", escribió el piloto..

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