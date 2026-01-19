En directo
MOTO GP
La presentación del equipo Ducati Lenovo, en directo: última hora de las motos de Márquez y Bagnaia
Sigue en directo la presentación del equipo Ducati Lenovo, con Marc Márquez y Pecco Bagnaia desvelando la nueva Ducati Desmosedici GP26
Roger Meya Pla-Giribert
Sigue la última hora de la presentación de la nueva Ducati Desmosedici GP26
¡Y aquí estan las nuevas motos para celebrar el centenario de la marca!
"Todas las temporadas empiezan de cero. Empezamos con cero puntos, todos juntos. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todas las marcas y todos los pilotos", recuerda Domenicalli. quien también se ha mostrado feliz por la incorporación de Audi a la Fórmula 1, equipo que se presentará mañana mismo.
Claudio Domenicali ha aprovechado la gala del centenario para desvelar el nuevo aspecto de la Desmosedici. La gran novedad es el 'Rojo Centenario'. "Nos inspiramos de un color que viene de nuestro pasado".
La estética de este año no es solo pintura, sino que incluye detalles que recorren la trayectoria de Borgo Panigale. Domenicali saca pecho por la hegemonía de la marca, recordando el hito de los 88 podios ininterrumpidos en la categoría reina.
En la otra mitad del box, Pecco Bagnaia repite filas junto a Marc Márquez. El turinés encara esta temporada con la misión de dejar atrás las irregularidades que mermaron sus opciones en 2025 y que lastraron su rendimiento.
Tras los test de Valencia, el italiano mostró un semblante mucho más optimista, asegurando que la nueva montura le transmite la confianza necesaria para volver a su mejor nivel. Sin embargo, tendrá el reto mayúsculo de frenar a un Márquez que llega con la inercia ganadora del año pasado.
¡Comienza la presentación!
Arranca el evento con un espectacular despliegue visual de Madonna di Campiglio, que hoy se tiñe de rojo. No es casualidad que Ducati repita en estas cumbres italianas: estos días no solo sirven para desvelar las motos, sino para hacer piña esquiando y reforzar alianzas comerciales.
De hecho, en el primer vídeo destaca el vínculo con Audi, mostrando sus vehículos dándolo todo sobre la nieve en una exhibición de pilotaje y derrapes.
¡Muy buenas a todos y bienvenidos! El mundo del motor hoy se viste de gala para vivir el 'Campioni in Pista 2026' desde Madonna di Campiglio.
Hoy, bajo la nieve de los Dolomitas, Ducati no solo celebra 100 años de historia, sino que nos va a enseñar las armas con las que quieren seguir dominando MotoGP.
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo
- Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
- La convocatoria de Hansi Flick para el Real Sociedad - FC Barcelona de LaLiga 2025/26
- Decisión tomada con el futuro de Mbacke: ya tiene destino
- Las redes se ceban con Juan Carlos Rivero después de volver a liarla en el Espanyol-Girona: 'Gol del Villarreal
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- El comunicado médico del Barça sobre Raphinha