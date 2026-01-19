La presentación del equipo Ducati Lenovo, en directo: última hora de las motos de Márquez y Bagnaia

Claudio Domenicali ha aprovechado la gala del centenario para desvelar el nuevo aspecto de la Desmosedici. La gran novedad es el 'Rojo Centenario'. "Nos inspiramos de un color que viene de nuestro pasado".

La estética de este año no es solo pintura, sino que incluye detalles que recorren la trayectoria de Borgo Panigale. Domenicali saca pecho por la hegemonía de la marca, recordando el hito de los 88 podios ininterrumpidos en la categoría reina.