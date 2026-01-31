Las predicciones de Pedro Acosta para la parrilla de 2026: Quartararo y Martín juntos a Honda...

La temporada 2026 de MotoGP no ha comenzado todavía y el mercado para la siguiente ya está más que revolucionado. El jueves, como en un castillo de naipes, fueron cayendo las primeras cartas: Fabio Quartararo a Honda, Jorge Martín a Yamaha y Pedro Acosta a... ¡Ducati!.

Acosta dio el salto el curso pasado al KTM oficial y el rendimiento no fue el esperado, levantando los rumores de una posible salida del piloto murciano. El VR46 de Valentino Rossi era uno de los posibles destinos pero ahora, según afirmó 'As', el destino del de Mazarrón sería el oficial de Ducati para conformar una dupla de oro con Marc Márquez.

Por el momento, se trata de un rumor sin confirmación oficial, y con la temporada 2026 a punto de comenzar, Acosta prefiere centrarse en el presente. "Creo que tengo un equipo muy bueno detrás y que lo más importante es centrarnos en hacer resultados en 2026, que será lo que permita que marcas de ese nivel puedan fijarse en mí", afirmaba en una entrevista reciente con uno de sus patrocinadores, Pont Grup en la que asegurana que no había "hablado con nadie".

En esa entrevista el de Mazarrón apostaba por aprender de la experiencia del año pasado y focalizarse en hacer una buena temporada. "Hay que tomárselo con calma. Antes de pensar en 2027 está 2026, que creo que es un año muy importante en mi carrera deportiva", comentaba para asegurar que "si en 2025 hubiéramos tenido más constancia, creo que el resultado final habría sido distinto". "Por eso intento aprovechar la experiencia de 2025 para enfocarme en los resultados de 2026. 2027 ya llegará cuando tenga que llegar”, zanjaba al respecto.

La 'quiniela' de 2027

Unas semanas después, la situación parece haber dado un giro radical, con muchos posibles movimientos en el mercado. Con el cambio de normativa a la vista (entrará en vigor en 2027) y muchos pilotos acabando contrato este curso, la parrilla para 2027 puede sufrir un cambio radical.

En la entrevista, Pedro Acosta se atrevió a hacer una 'quiniela' con las posibles variables y, aunque no se incluyó en la misma, podría haber acertado en algún caso.

Fabio Quartararo y Jorge Martín / YAMAHA / FRANCK ROBICHON / EFE

"Creo que Fabio podría estar en Honda junto con Jorge Martín. A Viñales le veo en KTM y Mir diría que Yamaha. Álex Márquez y Bezzechi los veo en Aprilia y Marc se quedará en Ducati", especuló el 'Tiburón de Mazarrón'.

En su curioso reparto, Acosta da en el clavo con Quartararo, quien tendría ya firmado contrato con Honda para 2027 según las últimas informaciones.

Altas expectativas

Después de los test de Valencia del pasado mes de noviembre, Pedro Acosta solo pidió a KTM que le dieran medio segundo de mejora, un objetivo en el que trabaja la escudería. "No quiero tener expectativas muy altas, porque en otras ocasiones eso me ha llevado a llevarme golpes duros. Aun así, están trabajando muy duro y creo que el mensaje lo recibieron con bastante claridad, así que seguro que están dando el cien por cien para conseguirlo”, afirmó el murciano que espera dar un salto cualitativo en 2026.

"Lo que más nos faltó el año pasado fue constancia, sobre todo a principio de temporada. A final de año sí que estuvimos bastantes veces en el podio y en las carreras menos buenas terminábamos en un top 4 ó 5, que era lo que tendríamos que haber hecho también al inicio del año. Creo que, con más experiencia, podremos dar un paso importante", zanjó al respecto.