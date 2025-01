La predicción de Luca Marini sobre el futuro de Márquez en Ducati

La llegada de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati para la próxima temporada ha levantando una gran expectación en el paddock de MotoGP. El de Cervera, tras una complicadas temporadas en Honda cambió a la escudería italiana de la mano de Gresini donde ha cerrado un buen año, antes de colocarse el mono rojo.

En 2024 compartirá garaje con Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo y actual subcampeón de la categoría, tras un intenso mano a mano con Jorge Martín que se resolvió en el último GP del año en el Circuit. La dupla con el italiano, así como la garra de Marc que brilló ya en los primeros test con la Ducati, hacen prever un futuro más que interesante para un equipo que aspira a todo en este nuevo curso.

Sus rivales tienen claro que serán una pareja temible y que la lucha entre ellos será intensa. Así lo afirmó un ex de Ducati, ahora en Honda, como Luca Marini, quien tiene claro que la marca italiana no ha alcanzado todavía su cima. “No lo creo. Con Pecco y Marc juntos en el mismo equipo, se motivarán mutuamente para mejorar”, afirmó en una entrevista a 'Crash.net'.

Marc Márquez, en pista con la Ducati oficial / moto GP

“Como Honda, no podremos luchar contra Ducati el año que viene. Tenemos que esperar. Así que nuestro objetivo es vencer a los demás fabricantes", apuntó Marini, quien cree que "si Aprilia y KTM no son capaces de alcanzar el nivel de Ducati podríamos ver sólo a los dos (Bagnaia y Márquez) luchando por la victoria en cada carrera".

Con KTM inmersa en una grave crisis económica y Aprilia en proceso de cambio con la llegada de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, el panorama parece bastante despejado para Ducati, que ya ha sido la gran dominadora de esta última temporada con hasta 19 victorias en 20 Grandes Premios disputados. “Es la mejor moto de la historia, sin duda. Hicieron un trabajo fantástico”, dijo Marini sobre el excelente curso de los de Borgo Panigale.