Pramac Yamaha ficha al 'cerebro' de la F1, Ross Brawn

El Mundial de MotoGP, ahora en manos de Liberty Media, se sigue acercando cada vez más perfiles procedentes de la Fórmula 1 y el último nombre en aterrizar en el campeonato ha sorprendido: Ross Brawn, una de las figuras más influyentes de la historia reciente de la F1, iniciará una nueva etapa en las dos ruedas tras confirmarse su llegada al Pramac Racing.

El ingeniero británico atesora un total de 22 títulos en su trayectoria en la Fórmula 1, entre campeonatos de pilotos y constructores, y fue el 'cerebro' de Ferrari en la etapa dorada de Michael Schumacher. Empezó como director técnico en Benetton desde 1991 hasta su llegada a Ferrari en el mismo rol a finales de 1996, donde permaneció hasta 2006.

Posteriormente fue Team Principal Honda en 2008 antes de convertirse en propietario de Brawn GP, guiando su propia escudería hacia el título con Jenson Button , al interpretar mejor que nadie el cambio reglamentoen 2009. El equipo pasó a convertirse en Mercedes en 2010 y allí permaneció como Team Principal hasta 2013. Desde 2017 hasta 2022 ocupó el cargo de Director Deportivo de Formula One Management.

Ahora iniciará una aventura distinta en MotoGP, en un momento de crecimiento del campeonato. Brawn será nuevo “asesor estratégico” del equipo liderado por Paolo Campinoti, con los pilotos Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, además de formar parte de su consejo de administración. Su llegada coincide además con una nueva etapa de Pramac junto a Yamaha, después de abandonar Ducati y apostar por un proyecto a largo plazo con la marca japonesa.

"Estoy muy orgulloso de dar la bienvenida a Ross a Pramac Racing", subraya Campinoti. "Más allá de su extraordinaria carrera y logros en la Fórmula 1, Ross es alguien con quien he compartido una amistad y una relación de gran respeto durante muchos años. Creo que su visión, conocimiento y mentalidad ganadora harán una valiosa contribución al crecimiento y desarrollo continuo de Pramac Racing".

"Estoy encantado de unirme al consejo de Pramac Racing en un rol no ejecutivo", afirma Brawn. "El motorsport siempre ha sido cuestión de personas, trabajo en equipo y mejora continua, y espero poder apoyar a Paolo y al equipo, aportando mi experiencia donde pueda ser útil. Pramac ha construido una organización impresionante con un gran espíritu y ambición, y estoy emocionado de formar parte de su futuro".