Pramac avisa a Márquez: "Tenemos las dos Ducati oficiales y van a seguir aquí"

Marc Márquez quiere seguir pilotando una Ducati en 2025. Pero siempre que sea una moto 'pata negra'. "Soy un hombre de ideas claras y sé lo que quiero para el año que viene, quiero pelear por el título con el mejor material", advirtió ayer a su llegada al circuito de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia. Sus palabras, su tono desafiante y sobre todo, su rechazo absoluto a integrarse en el equipo satélite del Pramac, ocupando la vacante de Jorge Martín si el madrileño es el elegido por Ducati, se interpretaron como un 'órdago' a la marca de Borgo Panigale para que, o bien le sitúen a él en el box del Lenovo junto a Bagnaia, o bien le consigan una GP25 al Team Gresini de Nadia Padovani.

Este viernes, durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito toscano, el team manager de Pramac, Gino Borsoi, ha descartado cualquier posibilidad a ceder una de las dos motos de fábrica que, por contrato, le corresponden a la formación de Paolo Campinotti. Eso, claro, siempre que renueven su alianza con Ducati, ya que a estas alturas aún no han respondido a la propuesta de Yamaha para convertirles en su escuadra satélite. De las palabras de Borsoi se desprende que la intención es seguir con las Desmosedici la próxima temporada.

Borsoi, en palabra a los micrófonos de DAZN, valoró la negativa de Marquez a fichar por Pramac con contrato de fábrica y le recordó que si no va al Lenovo, su única opción para tener una GP25 sería cambiar de opinión e integrarse en el equipo que actualmente lidera el Mundial con Martín.

"Tenemos mucho respeto por Marc, que es ocho veces campeón del mundo. Por mi parte solo puedo decir que Pramac es un gran equipo, somos una gran familia, tenemos muy buenos valores y cada año hacemos aún un mejor trabajo. En 2023 hicimos historia y ganamos el campeonato por equipos, primera vez que lo lograba un privado, estuvimos luchando por el Mundial y este año Jorge Martín está liderando el campeonato y tenemos una nueva oportunidad. Cada vez que salimos a pista somos mejor equipo", ha dicho el italiano.

Al preguntarle por la posibilidad que de que una de las Desmosedici oficiales vaya a Gresini, Borsoi se ha mostrado contundente: "Tenemos las dos Ducati ofíciales y el próximo año vamos a seguir igual", ha afirmado.

Ante esta tesitura, lo que en principio parecía una hipótesis ya descartada, el fichaje de Marc Márquez por KTM, empieza a cobrar más fuerza. Si Ducati no encuentra una fórmula para retenerle, el piloto de Cervera se verá forzado a iniciar una nueva aventura. Como dijo este jueves, "aunque no me apetece volver a cambiar de marca, tampoco lo descarto". El 'culebrón' parece lejos de aclararse.