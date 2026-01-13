El Pramac alza el telón de la temporada 2026: imagen continuista, nuevo proyecto

En poco menos de un mes, con los primeros test oficiales en Sepang (del 3 al 5 de febrero) se alzará el telón de la temporada 2026 de MotoGP. Un curso que empieza a desvelar sus nuevas imágenes con una ronda de presentaciones que ha abierto este martes el Pramac Yamaha que competirá este curso con el veterano Jack Miller y el debutante Toprak Razgatlıoğlu, tricampeón del mundo de Superbikes.

Paolo Campinoti, Team Principal del equipo, abrió el evento que tuvo lugar en el Palacio Chigi-Saracini, sede de la Accademia Musicale Chigiana de Siena, un lugar emblemático para celebra los 25 años de historia de Pramac. Tras el 'capo' del equipo, el evento continuó con las palabras de George Otthatical, CEO de Prima Assicurazioni, patrocinador principal del equipo; y Paolo Pavesio, manager director de Yamaha Racing, marca que afronta su segunda temporada con la escudería tras la salida de Ducati; así como de Gino Borsoi, Team manager del Prima Pramac Yamaha.

Los últimos en subir al escenario fueron los dos pilotos, quienes se encargaron de levantar la sábana que cubría el nuevo livery de la Yamaha, que en esta edición se ha presentado al margen del equipo matriz.

Una nueva imagen en la que el lila del patrocinador principal mantiene su protagonismo, con pocas variaciones respecto a la del curso pasado. También sigue reinando el azul de Alpine en los dos laterales y el colín, mientras que el toque de color lo ponen las pequeñas trazas naranja en la zona baja y bajo el asiento del otro patrocinador, Motul. Entre las novedades se encuentra la inclusión del nuevo patrocinador, 21.com , que luce tanto en el carenado como en el casco y los monos de los pilotos.

Nuevos comienzos

Más allá de la nueva piel del Pramac, el gran protagonista del evento fue el piloto turco, que da el salto como una de las grandes estrellas del campeonato de Superbikes. "Es un momento especial. Mi sueño se ha cumplido. En cada carrera intentaré dar el máximo", afirmó Toprak, quien recordó que las motos de MotoGP son muy diferentes a las de Superbikes, especialmente en la aceleración y aseguró que "estoy buscando la manera de entender la moto y necesito tiempo".

"Hay mucha emoción en Turquía por este momento y esta temporada, y esto también es algo muy emocionante para mi", aseguró el rookie, primer piloto turco en la máxima categoría, que cerró su discurso con unas palabras en su idioma, alentado por los conductores del evento.

Durante el evento también se mostró el proyecto para Moto 2 con el BLU CRU Pramac Yamaha que estará liderado por Alex de Angelis y que alineará una dupla española con Izan Guevara y Alberto Fernández.