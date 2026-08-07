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MotoGP
Practice MotoGP del GP de Alemania: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín
Consulta todo lo sucedido en la practice del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en Silverstone
¡Cerramos directo por hoy!
Volvemos mañana con más a través de la web de SPORT. Les contaremos todo lo que suceda en directo en la sesión de clasificación y, posteriormente, la carrera al sprint. Les dejamos por aquí los horarios. ¡Hasta entonces, cuídense!
Horarios sábado 8 de agosto
- Moto3 | FP2: 10:40 horas
- Moto2 | FP2: 11:25 horas
- MotoGP | FP2: 12:10 horas
- MotoGP | Q1: 12:50 horas
- MotoGP | Q2: 13:15 horas
- Moto3 | Q1: 14:45 horas
- Moto3 | Q2: 15:10 horas
- Moto2 | Q1: 15:40 horas
- Moto2 | Q2: 16:05 horas
- MotoGP | Sprint: 17:00 horas
Los tiempos de la Practica del viernes
Un segundo más rápido del récord del pasado año
Día complicado en 'can Márquez'
Pese a que Álex fue el más rápido en la sesión matutina, terminó a más de siete décimas del mejor registro por la tarde, séptimo en tabla. Justo por detrás de Marc, a 0.733 de 'Bezz'.
¡Bandera a cuadros!
Estos son los resultados, con los 10 pilotos que pasan directos a Q2.
- Bezzecchi
- R. Fernández
- Diggia
- Martín
- Ogura
- M. Márquez
- A. Márquez
- Mir
- Miller
- Acosta
¡BEZZECCHI PRIMERO!
1:56.280 para el italiano, que aún se recupera de su intervención en la clavícula izquierda. MADRE MÍA. Qué fuertes están las Aprilia.
¡Raúl Fernández da un golpe sobre la mesa!
1:56.615.... TIEMPAZO. Deja a Ogura a cerca de dos décimas.
Top 5 a falta de 2 minutos
- Ogura
- Diggia
- A. Márquez
- M. Márquez
- Mir
¡Acosta al suelo!
Se va al suelo en la curva 4
¡Caída de Bagnaia!
Se va al suelo en la curva 6. Se topa con un pequeño bache en plena curva. Cuatro minutos por delante.
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