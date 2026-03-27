Practice MotoGP Estados Unidos 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc Márquez y Pedro Acosta, hoy en vivo

El de Cervera, tras unas primeras atenciones médicas en su box, pudo volver a pista para acabar la sesión, en la que fue cuarto, aunque más tarde fue al centro médico para nuevas curas.

"Necesito relajarme un poco. ¿Me duele? Sí, pero eso es lo que menos me preocupa. Le di fuerte al muro, salió bien...", bromeó tras esa visita.