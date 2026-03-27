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Practice MotoGP Estados Unidos 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc Márquez y Pedro Acosta, hoy en vivo
Sigue en directo la practice del Gran Premio de Estados Unidos, la tercera de la temporada 2026 de MotoGP
GP de Estados Unidos de MotoGP: Horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez
Otra de las noticias del día está en el box del KTM Tech 3. Maverick Viñales ha abandonado el Gran Premio por los problemas que arrastra en su hombro izquierdo. Volverá a Europa para operarse el próximo martes y que se le recoloque el tornillo que lleva y que está desplazado.
Arranca la practice
Se pone en marcha la practice de MotoGP. Una hora por delante para buscar el acceso directo a la Q2 en la sesión de clasificación de mañana.
El de Cervera, tras unas primeras atenciones médicas en su box, pudo volver a pista para acabar la sesión, en la que fue cuarto, aunque más tarde fue al centro médico para nuevas curas.
"Necesito relajarme un poco. ¿Me duele? Sí, pero eso es lo que menos me preocupa. Le di fuerte al muro, salió bien...", bromeó tras esa visita.
Y antes de que empiece la practice de la categoría reina, recordamos que Marc Márquez se fue al suelo en los primeros compases de la FP1. Una caída muy fea, en una zona en la que se rueda a gran velocidad, a la entrada de la curva 1.
Antes de ponernos de lleno con la practice de la categoría reina, repasamos brevemente lo que ha sucedido en las categorías pequeñas.
En Moto 3, Máximo Quiles ha sido el más rápido con un 2:13.757, que era récord absoluto para la categoría.
En Moto 2, el mejor tiempo ha sido para David Alonso, parando el crono en 2:05.847.
¡Muy buenas noches! En menos de diez minutos arrancará la segunda sesión del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP.
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