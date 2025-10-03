Practice de MotoGP en directo: GP de Indonesia, en vivo hoy

¡Al suelo Marc Márquez! El de Cervera ha perdido el control de la parte delantera de su moto en la curva 10 y se ha deslizado hasta casi la grava. No ha tenido consecuencias ese incidente y el piloto quiere continuar. 'Come on', 'vamos, vamos', les gritaba a los comisarios para poder volver a pista cuanto antes. Ni siquiera ha pasado por boxes y continúa rodando.