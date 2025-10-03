En Directo
FÓRMILA 1
Practice de MotoGP en directo: GP de Indonesia, en vivo hoy
Sigue la segunda sesión de entrenamientos del GP de Indonesia de MotoGP
Vive en SPORT la practice del GP de Singapur de MotoGP.
No lo consigue Bezzecchi que pierde un poco en el último sector y acaba la vuelta con 1:31.029. Entre tanto, Marc Márquez llega a su box después de la caída de hace unos minutos.
Calma tensa en la pista, de momento nadie ha mejorado el tiempo de Luca Marini. El único que tiene opciones ahora mismo es un Bezzecchi que llega marcando en rojo los primeros parciales.
¡Al suelo Marc Márquez! El de Cervera ha perdido el control de la parte delantera de su moto en la curva 10 y se ha deslizado hasta casi la grava. No ha tenido consecuencias ese incidente y el piloto quiere continuar. 'Come on', 'vamos, vamos', les gritaba a los comisarios para poder volver a pista cuanto antes. Ni siquiera ha pasado por boxes y continúa rodando.
Ya tenemos las dos primeras caídas de la sesión. Primero se ha ido al suelo Johann Zarco y poco después Somkiat Chantra. El tailandés está realizando ya sus últimos Grandes Premios en MotoGP tras confirmarse su salida de la categoría y su fichaje por el Honda LCR para correr en Superbikes junto al británico Jake Dixon.
Mejora esa marca Fermin Aldeguer, compañero de Àlex Márquez, aunque apenas le dura unos segundos esa primera posición de la tabla de tiempos. Luca Marini está en buena forma y ya se ha puesto al frente (1:30.738), demostrando que la Honda va por el buen camino. Tras el podio de Joan Mir hace unos días en Japón, se mantiene la buena dinámica en el equipo del ala dorada.
Completados los primeros giros la referencia a seguir es el 1:32.087 marcado por Jack Miller.
¡Practice en marcha!
El reloj de la practice se ha puesto en marcha. Varios pilotos ya en pista, entre ellos los dos hermanos Márquez y el más rápido de la FP1, Luca Marini.
Cabe recordar que Jorge Martín no estará presente en este Gran Premio debido a la lesión sufrida tras su dura caída en Japón. El madrileño pasó por quirófano este martes y empezó su proceso de recuperación. El doctor Chartre, médico del Mundial, confía en que pueda volver antes de que finalice el campeonato.
En Moto 2 el mejor tiempo, con récord absoluto, ha sido para el líder del campeonato, Manu González, con Daniel Holgado y Dani Muñoz en el Top-3 de la sesión. Aron Canet se ha ido al suelo en el tramo final y tendrá que volver a pasar por Q1.
También han tenido lugar ya las practice de Moto 2 y Moto 3. En la categoría pequeña, Ángel Piqueras, segundo en la clasificación general del campeonato, ha marcado el mejor tiempo con el líder, José Antonio Rueda, marcando el tercer mejor tiempo.
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- La mayor frustración de Flick con la plantilla: la gestión de minutos finales
- Fermín y Ferran se disparan
- El portero del Barça que nadie vio venir
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”
- La incógnita es Lamine Yamal
- Florentino llama y hace llorar a Fede Valverde