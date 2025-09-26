En Directo
MOTO GP
Practice de Moto GP en directo: GP de Japón en vivo hoy
Sigue la sesión de entrenamientos del GP de Japón de Moto GP
Xavier Zapater
PRACTICE | 01:50
¡Tercero Marc Márquez! ¡Respira el de Cervera! Tras una Practice complicada, parece que finalmente sí que se va a meter entre los 10 primeros. Quien está en peligro ahora es Álex, que ocupa la 13º plaza.
PRACTICE | 02:55
¡PRIMERO JOAN MIR! ¡Pero viene volando Marc! Si no comete un error va a escalar hasta lo más alto de la tabla el '93'.
¡En el momento en que Acosta se ha ido al suelo!
PRACTICE | 04:05
¡Vuelta rápida de Bagnaia! Demostrando que tiene ritmo en Motegi el de Ducati y mejorando el tiempo de Pedro Acosta. Marco Bezzecchi completa el podio.
PRACTICE | 06:00
¡Está en peligro Marc Márquez! Quedan poco más de seis minutos y sigue 12º el de Cervera. Ha vuelto a meterse en el pitlane y deberá salir rápidamente para intentar mejorar su tiempo. No está teniendo buenas sensaciones. No está cómodo con su moto el '93'.
PRACTICE | 07:50
¡Escalan posiciones Jorge Martín y Álex Márquez! Tras sus caídas, ahora han podido cerrar una buena vuelta y colocarse cuarto y quinto, respectivamente.
PRACTICE | 11:23
¡Primero Pedro Acosta! Está volando el de KTM, uno de los más cómodos sobre el asfalto ahora mismo.
Abre vuelta en estos momentos Marc Márquez, veremos si se puede meter entre los 10 primeros.
PRACTICE | 13:40
¡Ahora sí! ¡Todos mejorando sus tiempos! Vuelta rápida de Marini para ponerse primero, por delante de Pedro Acosta, que se había colocado en cabeza una vuelta antes. También buena vuelta de Bagnaia que ya es quinto.
PRACTICE | 17:50
Momento de tregua en esta Practice. La mayoría de pilotos están metidos en el box, preparándose para salir a pista. Estamos llegando a la parte decisiva de esta sesión y varios de los favoritos, entre los que se encuentra los hermanos Márquez, están fuera del top-10.
¡Nos acercamos al Time Attack!
PRACTICE | 22:20
Vemos que ya ha llegado al box Jorge Martín, tras su segunda caída en esta Practice. También corriendo Álex Márquez por el pitlane para montarse en la moto cuanto antes. Ambos todavía tienen poco más de 20 minutos para mejorar su tiempos, pero no están teniendo buenas sensaciones en esta sesión en Motegi.
PRACTICE | 23:38
Raúl Fernández cierra vuelta para colocarse séptimo. La sesión sigue liderada por Quartararo, seguido de Bezzecchi y Acosta. Por ahora, siguen fuera del top-10 tanto Bagnaia, como Marc, así como Álex.
